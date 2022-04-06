Сетевое издание|18+|Среда|6 апр 2022|20:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе активисты рассказали школьникам, как жить экологично

Печать
Telegram

Как называется дом-жилище енота - лишь один из вопросов викторины, на который ученики 6 «Б» класса путем мозгового штурма пытались найти правильный ответ.

В финансово-экономическом лицее № 29 прошел показательный экологический урок. Инициаторами его проведения выступили активисты движения «Зеленая волна».

«Экология - это в первую очередь не уборка мусора, а наука. Хотелось бы рассказать именно про то, как мыслить экологично и как жить экологично», - отметила представитель просветительского центра пензенского отделения Русского географического общества Екатерина Лазутина.

В лицее действует отряд «ЮнЭк». Любой ученик может вступить в ряды активистов, которые занимаются изучением экологических бед современности, рассказывают о них ребятам из других классов, проводят различные акции.

«Сейчас самая главная проблема экологии, скорее всего, пластик, потому что его много. Сжигать нельзя: он выделяет много токсинов, которые загрязняют природу. Его можно перерабатывать, но не весь пластик перерабатываемый», - рассказал лицеист Ильдар Секаев.

«Наш лицей выиграл первое место в акции по сбору крышек. Мы собрали больше 200 килограммов, тем самым помогли природе», - сообщила ученица Кристина Степанова.

Активисты движения «Зеленая волна» выйдут с предложением к представителям регионального министерства образования запустить такие экоуроки во всех школах области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 
Гость||

В школах рекомедуют собирать макулатуру. Нужно собирать использованную туалетную бумагу и относить в лицеи...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте