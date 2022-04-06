В Пензе активисты рассказали школьникам, как жить экологично

06.04.2022 | 19:46

Как называется дом-жилище енота - лишь один из вопросов викторины, на который ученики 6 «Б» класса путем мозгового штурма пытались найти правильный ответ.

В финансово-экономическом лицее № 29 прошел показательный экологический урок. Инициаторами его проведения выступили активисты движения «Зеленая волна».

«Экология - это в первую очередь не уборка мусора, а наука. Хотелось бы рассказать именно про то, как мыслить экологично и как жить экологично», - отметила представитель просветительского центра пензенского отделения Русского географического общества Екатерина Лазутина.

В лицее действует отряд «ЮнЭк». Любой ученик может вступить в ряды активистов, которые занимаются изучением экологических бед современности, рассказывают о них ребятам из других классов, проводят различные акции.

«Сейчас самая главная проблема экологии, скорее всего, пластик, потому что его много. Сжигать нельзя: он выделяет много токсинов, которые загрязняют природу. Его можно перерабатывать, но не весь пластик перерабатываемый», - рассказал лицеист Ильдар Секаев.

«Наш лицей выиграл первое место в акции по сбору крышек. Мы собрали больше 200 килограммов, тем самым помогли природе», - сообщила ученица Кристина Степанова.

Активисты движения «Зеленая волна» выйдут с предложением к представителям регионального министерства образования запустить такие экоуроки во всех школах области.