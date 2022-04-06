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Общество

Составлен график бесплатных сеансов плавания в бассейнах Пензы

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В Пензе продолжается реализация проекта «Жить активно - здорово!».

«Любой желающий может в определенное время прийти в один из бассейнов города и не только пройти обследование организма с использованием методов экспресс-диагностики, но и получить бесплатный абонемент на сеанс плавания, а также испытать свои силы в сдаче норм ГТО», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Сеансы будет проходить с 11:00 до 14:00 по следующему графику:

- 7 апреля - ДС «Буртасы» (пр-т Строителей, 96);

- 14 и 21 апреля - ЦСП «Олимпийский» (ул. Антонова, 39а);

- 28 апреля и 12 мая - открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва (ул. Одоевского, 1);

- 19 и 26 мая - плавательный бассейн «Дельфин» (с. Засечное Пензенского района, ул. Радужная, 14);

- 2 и 9 июня - ДВС «Сура» (ул. Красная, 106);

- 16 июня - ДС «Буртасы»;

- 23 июня - ЦСП «Олимпийский»;

- 30 июня - открытый плавательный бассейн УОР.

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Гость||

Опять минспорт области выслуживается перед Минспорта.Нет бы сделать больше спорт объектов доступных для жителей,или хотя бы их отремонтировать

Гость||

Пойду помоюсь хоть нахаляву, а то водичка нынче дорогая!

Гость||

Вот и видна забота о здоровье населения. Перед нами факт не ленитесь приходите и приспосабливайтесь здоровому образу жизни НЕ надо ерничать

Имя: Гость
Комментарий:

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