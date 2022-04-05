Зареченцы смогли попробовать себя в качестве звонарей

05.04.2022 | 21:28

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим приехал в Заречный с особой миссией - освятить колокола и купола для строящейся церкви. Кирпичные стены уже давно готовы, осталось доделать крышу и водрузить на нее золотистые маковки с крестами.

«Я думаю, что это очень знаменательно, но более знаменательно будет, когда кровля появится уже наверху и когда зареченцы будут эту красоту видеть с различных мест, потому что храм высокий, высокий купол, большой крест. Я думаю, это будет новым символом города», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Новые колокола для храма отлиты на одном из старейших заводов России в городе Жуковском. Всего их 12, самый маленький весит 5 килограммов, а самый большой (благовест) - 820. Некоторые украшены изображениями святых покровителей и именами меценатов.

Также владыка освятил крест, благодаря которому общая высота будущей двухкупольной церкви составит 38 метров.

Когда завершатся работы по установке крыши на храме и колокольне, на них водрузят купола. Пока что верующим разрешили попробовать себя в качестве звонарей.

«Мы очень рады этому событию. Поставят нам колокола - и будет все замечательно. Всем здоровья, всем удачи, всего прекрасного», - пожелала зареченка.