Сетевое издание|18+|Вторник|5 апр 2022|22:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченцы смогли попробовать себя в качестве звонарей

Печать
Telegram

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим приехал в Заречный с особой миссией - освятить колокола и купола для строящейся церкви. Кирпичные стены уже давно готовы, осталось доделать крышу и водрузить на нее золотистые маковки с крестами.

«Я думаю, что это очень знаменательно, но более знаменательно будет, когда кровля появится уже наверху и когда зареченцы будут эту красоту видеть с различных мест, потому что храм высокий, высокий купол, большой крест. Я думаю, это будет новым символом города», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Новые колокола для храма отлиты на одном из старейших заводов России в городе Жуковском. Всего их 12, самый маленький весит 5 килограммов, а самый большой (благовест) - 820. Некоторые украшены изображениями святых покровителей и именами меценатов.

Также владыка освятил крест, благодаря которому общая высота будущей двухкупольной церкви составит 38 метров.

Когда завершатся работы по установке крыши на храме и колокольне, на них водрузят купола. Пока что верующим разрешили попробовать себя в качестве звонарей.

«Мы очень рады этому событию. Поставят нам колокола - и будет все замечательно. Всем здоровья, всем удачи, всего прекрасного», - пожелала зареченка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Гость||

Пенза-19 никогда бы не прогнулась под РПЦ.

Гость||

Чем звонили? иль звенели чем? Бубенцами.

Гость||

Сейчас колокола уходят в прошлое. Всё чаще встречаешь электронные звонницы. А это согласитесь небо и земля.

Гость||

Священнослужитель достаёт айфон,заходит в приложение,и включает звонницу.Наблюдал за такой извините .....

Гость||

Гость писал(a):

Чем звонили? иль звенели чем? Бубенцами.
вечерними?

Гость||

Гость писал(a):

Священнослужитель достаёт айфон,заходит в приложение,и включает звонницу.Наблюдал за такой извините .....
айпоп прога, приложение

Гость||

Идиотизм

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте