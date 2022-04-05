Пензенцы смогут заранее узнать размер своей будущей пенсии

05.04.2022 | 11:47

У жителей Пензенской области, как и у остальных россиян, появится возможность узнавать размер своих пенсионных накоплений прямо на экране компьютера. С этого года ПФР начал рассылать уведомления с информацией о пенсионных правах.

Как сообщает «Российская газета», уведомления уже получили более 740 тысяч россиян. Они приходят женщинам после достижения ими 40-летнего возраста и мужчинам с 45 лет. В дальнейшем информация будет поступать раз в три года в личный кабинет на портал госуслуг.

«Специалисты Пенсионного фонда напоминают гражданам об условиях получения прав на страховую пенсию по старости, сообщают, какой еще стаж необходимо выработать для выхода на пенсию. Также они предоставляют расчет предполагаемого размера будущей пенсии», - пишет «РГ».

Корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» поинтересовался у ряда горожан, не получили ли они такие уведомления. Как выяснилось, пока «писем счастья» не приходило.

«Мне еще рано думать о пенсии. Думаю, до того времени, как подойдет время уходить на заслуженный отдых, многое может поменяться, так что сейчас эта информация вряд ли пригодится», - поделился мнением 47-летний пензенец Дмитрий.

«Я буду рада получить такое извещение, так как до пенсии всего несколько лет и хотелось бы знать, на какую сумму я могу рассчитывать. Я уже заказывала через сайт госуслуг подобное уведомление, но если оно будет приходить автоматически и с полной информацией, то это будет очень неплохо», - высказала свою точку зрения 54-летняя жительница областного центра Светлана.

«Я не откажусь ознакомиться с таким документом. Если мне в личном кабинете придет такое письмо, я внимательно его изучу. Хотелось бы, чтобы оно было четкое и ясное, чтобы были понятны все критерии для начисления пенсии», - высказал пожелание 53-летний Павел.