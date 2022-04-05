Пензенец заплатит 10 000 рублей за комментарий во «ВКонтакте»

39-летнего жителя Пензы привлекли к административной ответственности за комментарий в социальной сети «ВКонтакте».
В октябре прошлого года на странице одного из сообществ мужчина оставил высказывание, негативно оценивающее группу лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения и оправдывающее враждебные действия в их отношении.
Комментарий оставался на всеобщем обозрении и во время мониторинга был выявлен правоохранительными органами.
В отношении пензенца возбудили дело по статье 20.3.1 КоАП РФ. Октябрьский районный суд оштрафовал его на 10 000 рублей.
«В настоящее время противоправный контент удален», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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