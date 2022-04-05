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Общество

Пензенец заплатит 10 000 рублей за комментарий во «ВКонтакте»

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39-летнего жителя Пензы привлекли к административной ответственности за комментарий в социальной сети «ВКонтакте».

В октябре прошлого года на странице одного из сообществ мужчина оставил высказывание, негативно оценивающее группу лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения и оправдывающее враждебные действия в их отношении.

Комментарий оставался на всеобщем обозрении и во время мониторинга был выявлен правоохранительными органами.

В отношении пензенца возбудили дело по статье 20.3.1 КоАП РФ. Октябрьский районный суд оштрафовал его на 10 000 рублей.

«В настоящее время противоправный контент удален», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

гдк свобода слова обещанная Горбачевом?

Гость||

Гость писал(a):

гдк свобода слова обещанная Горбачевом?
Все достижения Горбачёва и перестройки, Ельцина и Конституции России 1993 года пошли прахом. Теперь в России нет даже народа. Он существует только де-юре.

Гость||

Опять бедную нерусь оскорбили незаслуженно...

Гость||

Русский в России самое бесправное существо!

Гость||

а фильм Брат, еще можно без цензуры смотреть, или уже нет?

Гость||

У нас осталось только СВОБОДА СМЕРТИ

Гость||

Не пользуйтесь Вконтактиком, это самая вертухайская сеть.

Гость||

Гость писал(a):

Не пользуйтесь Вконтактиком, это самая вертухайская сеть.
согласен

лучше тут в комменты срать

Гость||

Гость писал(a):

лучше тут в комменты срать
Кто говно не любит, тот не ватник.

Гость||

Зато мы всех победюм

Гость||

Гость писал(a):

Не пользуйтесь Вконтактиком, это самая вертухайская сеть.
Никакими российскими социальными сетями нельзя пользоваться.

Гость||

Гость писал(a):

Кто говно не любит, тот не ватник.
Согласен, кострюле воины все в сраных ватниках ходят.

Имя: Гость
Комментарий:

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