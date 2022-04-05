Горводоканал премирует работников аварийных бригад

05.04.2022 | 17:16

В целях повышения результативности работы персонала Горводоканал продолжает оптимизацию производственных процессов и условий труда.

В апреле ресурсоснабжающее предприятие направило порядка 1 миллиона рублей на дополнительные стимулирующие выплаты своим работникам.

Около 640 тысяч рублей получили сотрудники аварийных бригад. Мотивационная мера распределена между рабочими в зависимости от индивидуальных показателей.

Компания стремится повышать благосостояние сотрудников, а также эффективно подходить к использованию рабочего времени. Ранее аварийные бригады по ремонту сетей водопровода и канализации были переведены на сменный режим работы для повышения результативности персонала и техники, а также в целях снижения количества переработок сверх нормы рабочего времени и в выходные дни.

В результате с начала 2022 года количество засоров сократилось на 29%, а оперативность устранения аварий повысилась.