Читатели «Молодого ленинца» могут оформить подписку со скидкой

05.04.2022 | 19:31

Декада подписки на популярные еженедельники «Молодой ленинец» и «Пенза Плюс ТВ» продлится до 14 апреля. До этого времени на выгодных для читателей условиях можно оформить абонемент, чтобы быть в курсе последних событий.

На страницах еженедельника «Молодой ленинец» - актуальные новости для людей разного возраста, полезные советы дачникам и интересные факты из жизни региона.

«Такое разнообразие тем, что начинаешь читать - и еще что-то новое, еще что-то. Для нас еще есть кроссворды интересные, не примитивные, а, действительно, для ума. А нам надо развиваться», - отметила жительница Пензы Любовь Федянина.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Пензы и области, что и делает по просьбе родных Алена Иванова.

«Маме нравится «Молодой ленинец», поэтому она попросила меня оформить ей подписку. Скидка, оказывается, еще есть», - рассказала она.

«Выписывать в наше время «Молодой ленинец» - это надежно и правильно. Газета с полезной информацией будет у вас дома каждую неделю. А в «Пензе плюс ТВ» - очень подробная телепрограмма. Подпишитесь!» - рекомендовал почтальон Печкин.

Условия подписки опубликованы в свежем номере «Молодого ленинца».