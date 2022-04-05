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Общество

Читатели «Молодого ленинца» могут оформить подписку со скидкой

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Декада подписки на популярные еженедельники «Молодой ленинец» и «Пенза Плюс ТВ» продлится до 14 апреля. До этого времени на выгодных для читателей условиях можно оформить абонемент, чтобы быть в курсе последних событий.

На страницах еженедельника «Молодой ленинец» - актуальные новости для людей разного возраста, полезные советы дачникам и интересные факты из жизни региона.

«Такое разнообразие тем, что начинаешь читать - и еще что-то новое, еще что-то. Для нас еще есть кроссворды интересные, не примитивные, а, действительно, для ума. А нам надо развиваться», - отметила жительница Пензы Любовь Федянина.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Пензы и области, что и делает по просьбе родных Алена Иванова.

«Маме нравится «Молодой ленинец», поэтому она попросила меня оформить ей подписку. Скидка, оказывается, еще есть», - рассказала она.

«Выписывать в наше время «Молодой ленинец» - это надежно и правильно. Газета с полезной информацией будет у вас дома каждую неделю. А в «Пензе плюс ТВ» - очень подробная телепрограмма. Подпишитесь!» - рекомендовал почтальон Печкин.

Условия подписки опубликованы в свежем номере «Молодого ленинца».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Почему в Пензе нет банеров и растяжек в поддержку спецоперации на Украине?

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Храни Господь наших военных и президента России В.В.Путина!!!

Гость||

Зачем все в интернете, развод для лохов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Такое разнообразие тем, что начинаешь читать - и еще что-то новое, еще что-то. Для нас еще есть кроссворды интересные, не примитивные, а, действительно, для ума. А нам надо развиваться», - отметила жительница Пензы Любовь Федянина.
Для развития придумали интернет.

Имя: Гость
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