Читатели «Молодого ленинца» могут оформить подписку со скидкой

Декада подписки на популярные еженедельники «Молодой ленинец» и «Пенза Плюс ТВ» продлится до 14 апреля. До этого времени на выгодных для читателей условиях можно оформить абонемент, чтобы быть в курсе последних событий.
На страницах еженедельника «Молодой ленинец» - актуальные новости для людей разного возраста, полезные советы дачникам и интересные факты из жизни региона.
«Такое разнообразие тем, что начинаешь читать - и еще что-то новое, еще что-то. Для нас еще есть кроссворды интересные, не примитивные, а, действительно, для ума. А нам надо развиваться», - отметила жительница Пензы Любовь Федянина.
Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Пензы и области, что и делает по просьбе родных Алена Иванова.
«Маме нравится «Молодой ленинец», поэтому она попросила меня оформить ей подписку. Скидка, оказывается, еще есть», - рассказала она.
«Выписывать в наше время «Молодой ленинец» - это надежно и правильно. Газета с полезной информацией будет у вас дома каждую неделю. А в «Пензе плюс ТВ» - очень подробная телепрограмма. Подпишитесь!» - рекомендовал почтальон Печкин.
Условия подписки опубликованы в свежем номере «Молодого ленинца».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Почему в Пензе нет банеров и растяжек в поддержку спецоперации на Украине?
Почему молодёжное крыло Ер МГЕР не проводит митинги и концерты в поддержку наших воинов?
Храни Господь наших военных и президента России В.В.Путина!!!