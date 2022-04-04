В Пензе жителю Мариуполя помогли найти родственницу

04.04.2022 | 19:35

У Юрия Стукалова сбылась мечта - по телефону он услышал родной голос. Мужчина приехал в Пензу десять дней назад из Мариуполя Донецкой Народной Республики. Эвакуировался один. Уже находясь в городе на Суре, попытался разыскать близких людей.

«В Краснодарском крае, Новокубанский район, живет двоюродная сестра по отцовской линии. У меня потерялась с ней связь, не осталось ее номера телефона», - рассказал житель ДНР Юрий Стукалов.

Не удалось найти родственницу и через социальные сети. Тогда мужчина попросил о помощи представителей государственного юридического бюро.

«С учетом того, что 40 лет носил погоны, вспомнил свою молодость, связался с УВД Краснодарского края. В итоге вышли на этот район, на этот хутор. Вышел на участкового инспектора полиции, объяснил ситуацию, тот с душой отнесся - и буквально в течение получаса после моего звонка я уже располагал данными», - отметил зам. начальника отдела «Госбюро Пензенской области» Михаил Салмин.

Юрий Стукалов стал только одним из тех, кто обратился за содействием к сотрудникам государственного юрбюро. За последнюю неделю приезжие из ДНР почти сто раз просили о помощи специалистов. Помимо розыска родственников людей интересовало оформление гражданства, получение образования в местных учебных заведениях, трудоустройство.