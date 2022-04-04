Сетевое издание|18+|Понедельник|4 апр 2022|21:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе жителю Мариуполя помогли найти родственницу

Печать
Telegram

У Юрия Стукалова сбылась мечта - по телефону он услышал родной голос. Мужчина приехал в Пензу десять дней назад из Мариуполя Донецкой Народной Республики. Эвакуировался один. Уже находясь в городе на Суре, попытался разыскать близких людей.

«В Краснодарском крае, Новокубанский район, живет двоюродная сестра по отцовской линии. У меня потерялась с ней связь, не осталось ее номера телефона», - рассказал житель ДНР Юрий Стукалов.

Не удалось найти родственницу и через социальные сети. Тогда мужчина попросил о помощи представителей государственного юридического бюро.

«С учетом того, что 40 лет носил погоны, вспомнил свою молодость, связался с УВД Краснодарского края. В итоге вышли на этот район, на этот хутор. Вышел на участкового инспектора полиции, объяснил ситуацию, тот с душой отнесся - и буквально в течение получаса после моего звонка я уже располагал данными», - отметил зам. начальника отдела «Госбюро Пензенской области» Михаил Салмин.

Юрий Стукалов стал только одним из тех, кто обратился за содействием к сотрудникам государственного юрбюро. За последнюю неделю приезжие из ДНР почти сто раз просили о помощи специалистов. Помимо розыска родственников людей интересовало оформление гражданства, получение образования в местных учебных заведениях, трудоустройство.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Госбюро Пензенской области» Михаил Салмин.
он по моему или я ошибаюсь где то там по коррупции в правительстве был при Вани?

Гость||

точно

penzainform.ru писал(a):

24.06.2019|09:11Печать

На должность начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области назначен 62-летний Михаил Салмин.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона.

Гость||

Прелестно Мишка значит профилактировал коррупционные и иные правонарушения правительства Пензенской области а Ваня в это время взяточки принимал очень прелестно

Гость||

И что ? Зачем нам это?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте