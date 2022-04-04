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Общество

В феврале в области скончалось более 1 800 жителей

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В Пензенской области в феврале зарегистрировали смерть 1 848 жителей, что на 3 больше, чем за тот же период 2021 года (1 845).

Такую информацию опубликовал Росстат.

В последний месяц зимы в области родилось 666 малышей. В 2021 году в феврале на свет появилось 664 ребенка.

Естественная убыль населения - 1 182. В аналогичном месяце 2021-го данный показатель был на том же уровне, составив 1 181.

В феврале по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го в регионе выросло количество заключенных браков. Так в текущем году узами Гименея связали себя 445 пар, в минувшем – на 97 меньше (348).

В феврале 2022-го распалось 332 семьи. Примерно то же количество было в аналогичном месяце прошлого года – 334.

Ранее Росстат обнародовал данные по смертности и рождаемости в Пензенской области в 2021 году. Всего за данный период зарегистрировали 25 559 умерших (22 657 - за 2020-й) и рождение 9 351 ребенка (9 663). Естественная убыль населения составила 16 208 человек (12 994 - в 2020-м).

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Гость||

На все воля иеговы

Гость||

все стабильно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В последний месяц зимы в области родилось 666 малышей.
Это знак.

Гость||

Гость писал(a):

Это знак.
В церкви ответят точно.

Гость||

Бабы ещё нарожают,не беда.

Гость||

Гость писал(a):

В церкви ответят точно.
Тю! Там ничего не знают.

Имя: Гость
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