В феврале в области скончалось более 1 800 жителей

04.04.2022 | 08:34

В Пензенской области в феврале зарегистрировали смерть 1 848 жителей, что на 3 больше, чем за тот же период 2021 года (1 845).

Такую информацию опубликовал Росстат.

В последний месяц зимы в области родилось 666 малышей. В 2021 году в феврале на свет появилось 664 ребенка.

Естественная убыль населения - 1 182. В аналогичном месяце 2021-го данный показатель был на том же уровне, составив 1 181.

В феврале по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го в регионе выросло количество заключенных браков. Так в текущем году узами Гименея связали себя 445 пар, в минувшем – на 97 меньше (348).

В феврале 2022-го распалось 332 семьи. Примерно то же количество было в аналогичном месяце прошлого года – 334.

Ранее Росстат обнародовал данные по смертности и рождаемости в Пензенской области в 2021 году. Всего за данный период зарегистрировали 25 559 умерших (22 657 - за 2020-й) и рождение 9 351 ребенка (9 663). Естественная убыль населения составила 16 208 человек (12 994 - в 2020-м).