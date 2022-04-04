«Ростелеком» установил умные экраны в пензенских МФЦ

04.04.2022 | 12:53

В пензенском центре государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» компания «Ростелеком» подключила современный сервис «Умные экраны». Сотрудники провайдера проложили линии связи и подключили к цифровой платформе дисплеи в офисах на улицах Шмидта, Фабричной, Богданова и проспекте Строителей.

На видеопанелях, установленных в залах для посетителей, будет транслироваться информация об услугах МФЦ, социальная и коммерческая реклама. Управление сервисом осуществляется в личном кабинете пользователя. С одного рабочего места можно легко рзмещать информацию, запускать рекламные акции, настраивать расписание показов, обновлять контент во всех отделениях МФЦ.

«В конце февраля, после коронавирусных ограничений, мы возобновили прием граждан в обычном режиме. Перечень услуг для граждан постоянно расширяется, и к нам обращаются все больше людей. Наша задача - сэкономить время клиентов и быстро решить их вопросы. Мы хотим, чтобы посетители с комфортом и пользой проводили у нас время, для этого внедряем новые цифровые решения. Транслировать новости, познавательные видеоролики и другую нужную для оформления документов информацию нам помогут умные экраны от «Ростелекома», - пояснила директор ГАУПО «МФЦ» Надежда Козенко.

«Сервис «Умные экраны» в первую очередь интересен бизнесу, имеющему филиальную сеть, и госсектору, работающему с клиентами офлайн. Это готовое решение под ключ, напоминающее небольшую телевизионную студию, с управлением которой справится любой человек. Информацию легко загружать сразу в нескольких городах нажатием одной кнопки», - рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Сервис помогает владельцам бизнеса быстро запускать рекламные кампании и моментально оценивать их эффективность, а людям - ориентироваться в ассортименте услуг и узнавать о персональных предложениях.

Дополнительно к базовому функционалу сервиса заказчик может подключить модуль видеоаналитики. Камеры, которые устанавливаются на экран, с высокой точностью определяют пол и возраст посетителей и позволяют транслировать таргетированный контент разным категориям клиентов.

Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному круглосуточному телефону 8(800) 200-30-00.