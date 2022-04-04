Пензенцев предупредили о возможном окрашивании воды в зеленый цвет

04.04.2022 | 13:47

Пензенские тепловые сети ПАО «Т Плюс» будут проверены на герметичность с применением уранина-А. Краситель, с помощью которого энергетики выявят места возможных утечек, а также случаи хищения сетевой воды, будет вводиться от Пензенской ТЭЦ-1 с 5 по 10 апреля.

«Ввод красителя - это метод определения нерационального использования теплофикационной воды. Будут проверяться магистральные и квартальные теплопроводы, тепловые пункты, бойлерные, системы отопления и горячего водоснабжения», - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов.

При введении уранина-А в трубопроводы теплоноситель становится изумрудно-зеленым. Как правило, цвет меняет только сетевая вода, используемая для отопления или подогрева ресурса на ЦТП, но из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда потребителей может окраситься и горячая вода.

Жителей убедительно просят быть внимательными, в случае обнаружения воды зеленого цвета сообщать об утечке по телефонам оперативно-диспетчерской службы: 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00.

Речь идет о проспекте Победы, улицах 8 Марта, Карпинского, Островского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной и проезде Жемчужном, улицах Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фурманова, Аустрина, Заводской, Сумской, Депутатской, Кл. Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Стадионной, Московской, Володарского, Кирова, М. Горького.

«Обращаем внимание, что краситель абсолютно безопасен, не причиняет вреда здоровью людей и окружающей среде», - подчеркнули в «Т Плюс».