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Общество

Олег Мельниченко передал ДНР гуманитарную помощь от региона

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Пенза помогает. Большегруз из Сурского края привез в Донецкую Народную Республику продукты питания, воду, медикаменты, строительные материалы.

«Тысячи людей откликнулись. Во многом то, что мы даже сегодня привезли, собрано благодаря простым жителям Пензенской области, благодаря пензенским предпринимателям, которые активно жертвуют и помогают Донецкой Народной Республике», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Сопровождая гуманитарный груз, он рассказывал местным журналистам, как их соотечественникам живется в Пензенской области. Где их разместили, какую помощь оказывают.

«Все дети ходят в школы, детские сады, учатся. Ребята, которые получали здесь высшее образование, зачислены сейчас в пензенские вузы согласно специальностям. Ребята, кто учился в колледжах, также учатся в колледжах по направлениям», - пояснил Олег Мельниченко.

И этот период по возвращении на родину им полностью зачтется.

О том, что будет после, говорили на официальной встрече. Пензенская область заявила о намерении помогать и в восстановлении республики. Донбасс строит планы на дальнейшее сотрудничество.

«На взаимовыгодных началах взаимодействовать нашим предприятиям и жизнь наших граждан делать лучше, выстраивать экономические модели. Освободительная операция продолжается, но мы думаем уже, что будем делать завтра, что послезавтра. И, что самое важное, как будут жить наши люди», - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

«У нас впереди непростая дорога по возвращению ДНР к нормальной мирной жизни. И мы, я думаю, ее пройдем вместе. Жители Пензенской области готовы оказывать всемерную поддержку в решении всех необходимых вопросов», - заявил Олег Мельниченко.

После сказанного главы подписали протокол о намерении установления взаимного сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Пензенской областью.

Денис Пушилин поблагодарил Олега Мельниченко и всех жителей Сурского края, причастных к оказанию помощи его соотечественникам - и эвакуированным, и оставшимся в ДНР. Тем временем в Пензенской области к отправке готовится еще одна партия гуманитарного груза.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Вот настоящий губернатор! Поступок.достойный мужчины-патриота!!!

Гость||

А что у них воды нет? Капец!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Донецкую Народную Республику
А Луганскую народную республику ничего нету?

Гость||

А по поводу трудоустройства взрослых я что то не увидел в новости ни чего?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Денис Пушилин
А он случаем ни как не был связан с МММ?

Гость||

надо помогать в любом случае

Гость||

Гость писал(a):

А что у них воды нет? Капец!
С водой в ДНР сейчас напряжёнка,нацисты взорвали дамбу...

Гость||

Фотка в кабинете с флагами - огонь!

Имя: Гость
Комментарий:

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