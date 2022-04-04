Город Спутник: жить в удовольствие и с экономией

04.04.2022 | 16:53

Для многих людей все еще актуален вопрос, где жить: в городе или в селе? С одной стороны, хочется быть ближе ко всем благам городской жизни, с другой - именно в селе можно сэкономить на том, на что горожанин раскошелится.

Город Спутник - микрорайон на сельской территории Пензенского района, который развит как город, но есть и приятные экономические бонусы жизни за городской чертой.

Вот некоторые из них.

Во-первых, жители Спутника меньше платят за электроэнергию. Так уж повелось, что тарифы на источник света и тепла в городе и селе отличаются в пользу жителей последнего.

Во-вторых, автолюбители знают, что застраховать свой транспорт выгоднее, если иметь прописку в сельской местности.

В-третьих (но не в-последних), за городом действует пониженный налоговый коэффициент для бизнеса, то есть выгоднее открывать свое дело. И этим уже воспользовались сотни предпринимателей, сплотившихся вокруг далеко не сельской инфраструктуры Спутника.

Если прибавить к этому незагрязненный городскими производствами воздух, близость к природе и развивающуюся застройку территорий - получается Город Спутник.

Городской комфорт с преимуществами сельской жизни можно почувствовать, если переехать в Спутник.

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