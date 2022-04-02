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Общество

В Заречном на Благовещение зазвонят освященные колокола

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В полдень воскресенья, 3 апреля, в Заречном состоится освящение колоколов для строящегося храма Серафима Саровского. Его проведет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

12 колоколов отлили на старейшем заводе России «Литэкс» в городе Жуковском, где придерживаются исконных технологий. Самый маленький весит всего 5 кг, самый большой (благовест) - 820. Это точная копия колокола, который был установлен до революции на храме Христа Спасителя.

«Деньги на покупку собирали всем миром. Есть и «родовые», то есть те, которые полностью оплатили семьи Заречного. Колокола украшены изображениями святых покровителей и именами меценатов», - пишет портал «Зарпресса».

Кроме того, финансовую помощь в покупке колоколов оказали зареченские предприятия и бизнесмены.

4 апреля начнется установка звонницы. В Заречном уже есть свой звонарь. На Благовещение, 7 апреля, над Заречным прозвучит праздничный звон колоколов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Есть и «родовые», то есть те, которые полностью оплатили семьи Заречного.
Это как колокол от Иоанна?

Гость||

Сретение Господне!

Гость||

Если колокола на воровские деньги,то им нужно вырвать язык...

Гость||

звенят колокола о кончине пруда.....

Имя: Гость
Комментарий:

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