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Общество

Пензенских школьников ознакомили со снаряжением подводников

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Шанс увидеть мир глазами моряка подводной лодки выпадает не каждому, но ученикам школы № 64 повезло. Любой мог надеть один из спецкостюмов, в которых команда эвакуируется с судна, попавшего в беду.

«Залезает в мешок, потом это все скручивается с помощью жгута, закрывается и дополнительно надевается аппарат», - показал председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

Экскурсию по музею морского собрания Пензенской области для школьников провел председатель организации. О каждом экспонате капитан второго ранга в отставке может рассказывать долго. Большинство предметов до сих пор используется на кораблях, но есть и раритеты, которые помогали определять местоположение судна по Солнцу.

«Задача - «поймать» солнышко в трубу и «посадить» его за линию горизонта. И так надо сделать три раза через каждые 30 минут, тогда мы получаем три линии положения. Где они пересекаются - там местоположение корабля», - пояснил Петр Воронин.

Последние дни весенних каникул школьники решили провести с пользой. Неизвестно, когда еще появится возможность увидеть настоящий корабельный телефон или гидрокомпас.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Девушка купается в море и её кто-то под водой начинает лапать за интимные места. Она кричит и визжит,но из-под воды раздаётся голос: Нэ бойся,мы добрые дэлфины...

Имя: Гость
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