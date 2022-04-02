Пензенских школьников ознакомили со снаряжением подводников

02.04.2022 | 19:30

Шанс увидеть мир глазами моряка подводной лодки выпадает не каждому, но ученикам школы № 64 повезло. Любой мог надеть один из спецкостюмов, в которых команда эвакуируется с судна, попавшего в беду.

«Залезает в мешок, потом это все скручивается с помощью жгута, закрывается и дополнительно надевается аппарат», - показал председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

Экскурсию по музею морского собрания Пензенской области для школьников провел председатель организации. О каждом экспонате капитан второго ранга в отставке может рассказывать долго. Большинство предметов до сих пор используется на кораблях, но есть и раритеты, которые помогали определять местоположение судна по Солнцу.

«Задача - «поймать» солнышко в трубу и «посадить» его за линию горизонта. И так надо сделать три раза через каждые 30 минут, тогда мы получаем три линии положения. Где они пересекаются - там местоположение корабля», - пояснил Петр Воронин.

Последние дни весенних каникул школьники решили провести с пользой. Неизвестно, когда еще появится возможность увидеть настоящий корабельный телефон или гидрокомпас.