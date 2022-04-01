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Общество

Руководитель «Горводоканала» рассказал о планах по развитию

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В пятницу, 1 апреля, главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Андрей Максимов пообщался с журналистами Пензы. В формате открытого диалога были рассмотрены планы по строительству Серпуховского коллектора, ход ремонта на ул. Лозицкой, судьба бесхозяйных сетей, кадровая политика и обновление систем водоснабжения и водоотведения.

«Ключевым вопросом для предприятия является разработка дорожной карты концессионного соглашения с администрацией города», - подчеркнул Андрей Максимов.

Кроме того, важными направлениями остаются автоматизация и цифровизация водоканала, повышение качества предоставляемых услуг. Для этих целей на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения будет направлено более 800 млн руб. Запланировано внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и реконструкция двух вторичных отстойников на очистных сооружениях канализации.

Отвечая на вопрос об организации аварийно-восстановительных работ, глава предприятия отметил важность системного подхода, а также необходимость не просто ликвидировать утечки, а выполнять полноценный ремонт сетей, чтобы снизить количество аварий.

Работа аварийных бригад уже оптимизирована: в результате перевода работников на сменный режим удалось повысить результативность и снизить количество низкоэффективной сверхурочной работы. Прорабатываются вопросы повышения заработной платы и расширения штата.

С начала 2022 года количество засоров сократилось на 29%, а оперативность устранения аварий повысилась.

В связи с решением о смене источника финансирования строительства Серпуховского коллектора реализацию данного объекта будет осуществлять администрация города. В свою очередь «Горводоканал» выступил с инициативой направить высвободившиеся средства на строительство Ивановского коллектора, к которому будет подключено в том числе село Засечное.

Отвечая на вопросы о ходе работ на улице Лозицкой, Андрей Максимов заверил журналистов, что они идут по намеченному графику. В случае необходимости подрядчик задействован на объекте в круглосуточном режиме.

В завершение встречи руководитель водоканала предложил представителям СМИ встречаться регулярно. Это позволит журналистам получать актуальную информацию о работе предприятия из первых уст.

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