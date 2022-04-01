Пензенцам рассказали, кому и на сколько прибавят пенсии

01.04.2022 | 11:58

С пятницы, 1 апреля, у более чем 41 тысячи жителей Пензенской области социальные и государственные пенсии увеличатся на 8,6%. В том числе вторая пенсия вырастет почти у 1 300 человек.

Социальные пенсии получают порядка 27 тысяч жителей региона, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии. К ним относятся дети-инвалиды, инвалиды (в том числе с детства), лица, потерявшие кормильца, круглые сироты и другие категории.

Размер увеличения зависит от ряда показателей: вида пенсии, группы инвалидности, количества нетрудоспособных иждивенцев.

Например:

- у инвалида-«чернобыльца» I группы прибавка составит 2 492,78 руб., размер пенсии - 31 476,58 руб.;

- у инвалида I группы вследствие военной травмы - соответственно 1 495,56 руб. и 18 885,84 руб.;

- у детей-инвалидов эти показатели равны 1 196,44 руб. и 15 108,54 руб.;

- социальная пенсия по старости увеличится на 498,52 руб. и составит 6 295,28 руб.;

- у инвалидов III группы увеличение - 423,79 руб., размер пенсии - 5 351,04 руб.

Кроме того, индексация коснется и дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги и специалистам ядерного оружейного комплекса РФ. Таких получателей в Пензенской области 73 и 400 человек соответственно.

«Всем указанным категориям расчет пенсии за апрель произведен в новых размерах. Средства на выплату пенсий перечисляются своевременно и в полном объеме», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.