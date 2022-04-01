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Общество

Пензенские кавээнщики отметили День смеха с шутками

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Если смех продлевает жизнь, то юмористы вполне могут считать себя бессмертными. 1 апреля - их профессиональный праздник, и обидно, когда эту дату называют Днем дурака.

Веселить людей совсем не просто. На первый взгляд кажется, что ребята легко и непринужденно шутят про насущные проблемы города, да и общества в целом, но это лишь вершина айсберга. На подготовку выступления уходят долгие месяцы - трудоемкий процесс, в результате которого на свет появляется юмор.

В команде КВН «Предельный столбик» - один за всех и все за одного.

«Сложно, очень сложно. Коллективный разум. Один подал - все развивают эту мысль», - рассказали ребята.

В День смеха к борьбе за кубок профессионалов готовилась и команда «Сознание». Название выбрано не случайно.

«У нас интересные идеи, у нас их много, мы, можно сказать, генератор идей, и из них мы пишем шутки. Мы кавээнщики, у нас каждый день - 1 апреля», - поделилась член команды КВН «Сознание» Алена Савочкина.

Люди, которые профессионально занимаются юмором, говорят, что порция хорошего настроения полезна всем, независимо от профессии и рода деятельности, несколько раз в день.

«1 апреля необходимо улыбаться, разыгрывать - в хорошем плане - своих друзей, близких, родственников», - посоветовал сценарист Павел Конгуров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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