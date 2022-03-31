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Общество

Зареченские пожарные прошли тренировку на комплексе «Вагон»

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В Заречном прошли учения сотрудников Специального управления ФПС № 22 МЧС России на тренировочном комплексе «Вагон». При этом пожарные применяли индивидуальные средства защиты органов дыхания.

После разминки на улице сотрудники ФПС провели рабочую проверку, включили дыхательные аппараты и звеном вошли в тренировочный комплекс.

«Условия были максимально приближены к реальности. Крики людей, сложнейшая планировка, световые эффекты, дым - все это усложняло выполнение задания», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Практические занятия на комплексе «Вагон» помогают повысить профессиональные навыки, улучшить физическую выносливость организма и, самое главное, в полной мере погрузиться в реальную обстановку.

«Психологическая готовность к работе в сложных условиях, сопряженных с риском для жизни, - это важный элемент подготовки, необходимый каждому пожарному. Подобные тренировки позволяют выработать четкие, правильные и грамотные действия в чрезвычайных ситуациях», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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