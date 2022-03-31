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Общество

В Пензе студенты показали знания об истории предпринимательства

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Изучать прошлое, чтобы использовать его богатый опыт в будущем, - главная задача, которую ставят перед участниками организаторы VIII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. В пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции участников разместили в четырех аудиториях.

«Мы получили задания только сегодня. На заполнение вопросов у студентов и аспирантов есть три часа. Сдать, конечно, можно раньше, что редкость. Обычно люди укладываются», - рассказал организатор регионального этапа олимпиады Руслан Салихов.

Задания для олимпиады разработаны профессурой МГУ имени М. В. Ломоносова - это тест и эссе. Вопросы занимают 20 страниц, охватывают период от правления Владимира Мономаха и до Октябрьской революции 1917 года и касаются как событий, так и выдающихся деятелей тех эпох.

«В наше время стало довольно модно переписывать историю под свой лад. Для саморазвития хотелось бы проверить свои знания и на основе результатов как-то приумножить свои знания в области истории нашей страны, а также ее предпринимательства», - отметил студент Игорь Попов.

«На практике это может пригодиться в моей профессии, если я буду организовывать работу какого-нибудь предприятия общественного питания», - пояснила студентка Лидия Банникова.

В стране особое внимание уделяется развитию молодежного предпринимательства. Правительством Российской Федерации принято решение о дополнительной поддержке этой сферы.

«Предполагается выдавать гранты в размере от 100 000 до 500 000 рублей молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет», - сообщил начальник отдела Минэкономразвития Пензенской области Алексей Болотников.

Сумма материальной поддержки будет зависеть от особенностей бизнес-плана, представленного соискателем.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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