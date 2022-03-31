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Общество

Тур Кубка Гагарина в регионах Поволжья прошел с триумфом

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Компания «Ростелеком» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) завершили тур главного трофея чемпионата КХЛ - Кубка Гагарина - по городам Приволжского федерального округа.

Кубок Гагарина - настоящее произведение искусства. Он изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На одной стороне изображены Юрий Гагарин и комета, на другой - хоккеист. Обрамляют чашу шайбы с именами команд-победителей.

Кубок побывал в Саратове, Оренбурге, Стерлитамаке, Уфе, Саранске и Пензе. Из города в город его перевозили специальным транспортом в сопровождении охраны. В пути приз находился в ударопрочном водонепроницаемом кофре.

Свыше 10 тысяч поклонников хоккея посетили ледовые арены, чтобы увидеть легендарный приз. Их встречали титулованные хоккеисты - Виталий Прошкин, Игорь Григоренко, Сергей Светлов, Анатолий Федотов. Они провели для гостей автограф-сессии. А юные хоккеисты просили кумиров поставить подписи на майках, клюшках и шайбах.

«Встреча с легендарными игроками стала символичной для ребят, которые живут хоккеем. Для них это не просто праздник, о котором они будут помнить долгие годы, это путевка в большой спорт. Кубок словно настраивает их на грядущие победы», - считает директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

В день экспонирования кубка на ледовых аренах состоялись товарищеские матчи и первенства, для воспитанников хоккейных клубов прошли мастер-классы.

В Оренбурге с Сергеем Светловым на лед вышли 60 ребят, и олимпийский чемпион уделил внимание каждому из них.

«В мое время не было таких замечательных ледовых дворцов. Мы в Пензе резали лед на залитой во дворе хоккейной коробке. Тренеры нашего «Дизелиста» именно во дворах отбирали будущих спортсменов. Из экипировки - простые коньки да клюшка», - поделился воспоминаниями Сергей Светлов.

В Саратове юных спортсменов приветствовал советский хоккеист и тренер, чемпион СССР и СНГ, финалист Кубка Канады Анатолий Федотов. Он пожелал начинающим спортсменам сначала попасть в «Кристалл-Саратов», а затем побороться за Кубок Гагарина.

В Уфе тепло вспоминали 16 апреля 2011 года - день, когда впервые в истории «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина.

В каждом городе, принимавшем Кубок Гагарина, абоненты «Ростелекома» - участники программы «Бонус» были почетными гостями. Они получили от компании сувениры, профессиональные фото с трофеем и сертификаты на подписку видеосервиса Wink.

Сфотографироваться на фоне приза, принять участие в викторинах и конкурсах могли все желающие. Фотоотчет можно найти на официальной странице «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте».

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