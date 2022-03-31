Филиал «ЭнергосбыТ Плюс» ждет пензенцев по новому адресу

31.03.2022 | 14:13

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыл новый офис обслуживания клиентов.

Теперь физические и юридические лица могут получить разъяснения по начислению платежей, оформить договоры и решить другие вопросы на улице Гагарина, 7.

«Мы переехали в здание, которое расположено недалеко от ранее действовавшего офиса. Теперь вместо двух окон обслуживания работают пять, что существенно сокращает время ожидания потребителями своей очереди или исключает ее», - отметила руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Екатерина Шорникова.

В Пензе клиентами компании являются 156 000 физических и 3 963 юридических лица.