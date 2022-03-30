В Заречном не нашлось средств на расчистку пруда

Зареченцам отказали в обустройстве зоны отдыха «Солнечная» для купания. Ответ на вопрос местного жителя разместили на странице главы города Олега Климанова во «ВКонтакте».
«Когда приведут в порядок зону отдыха «Солнечная»? Почему не заложено средств на работу спасателей и медицинского поста?» - говорилось в обращении.
«По заключению санитарных служб, вода в пруду в 2021 году не соответствовала требованиям. Поскольку купаться в пруду нельзя, то спасатели и врачи там не нужны», - сообщили подписчикам.
Рассчитывать, что качество воды улучшится само собой, не стоит - оно ухудшается, донные отложения растут. Причина в том, что в пруду отсутствует проточность.
Расчистка водоема в 2022 году не предусмотрена - в городском бюджете на это нет средств.
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По классификации ООН, Пензенская область является территорией условно пригодной для жизни (кроме двух районов, Бековского и Тамалинского). Таким образом, деятельность служб, поддерживающих жизнеобеспечение на территории региона, не является целесообразной.