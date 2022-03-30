В КИМе возобновляют лечение больных с вирусными гепатитами

30.03.2022 | 09:48

В Пензе возобновляется лечение больных с вирусными гепатитами. Об этом в среду, 30 марта, рассказал главный врач областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

«Два года мы находимся в чрезвычайной ситуации по борьбе с особо опасной коронавирусной инфекцией. Она оказалась новым видом нозологии, очень устойчивым за счет сильных мутирующих свойств. Мы наблюдали несколько разновидностей, каждая из которых приносила новую волну. Последний штамм «омикрон» имел более легкое течение, поэтому основные усилия отодвинулись на первичное звено. Нагрузка на стационары стала уменьшаться», - напомнил он.

На этой стадии происходит сокращение коечного фонда и возвращение стационаров к плановой работе при сохранении экстренных служб.

«Мы тоже рассматриваем вопрос о возвращении к плановому режиму работы. В настоящий момент открыто 40 дерматологических коек, работающих в «чистой» зоне, и сейчас идет речь о плановой помощи больным с хроническими вирусными гепатитами С и В. В последние годы мы пытались оказывать помощь этим больным в условиях стационара, но она была незначительной. Сейчас же дневной стационар уже открыт», - рассказал Сергей Рыбалкин.

На данный момент с гепатитом В на диспансерном учете состоят 1 607 человек, из них 15 детей, с гепатитом С - 4 990, из них 23 ребенка. В прошлом году пролечить сумели небольшое количество детей.

«И сейчас с учетом снижения нагрузки на стационары по госпитализации больных с ковидом мы начинаем активно открывать койки дневного стационара, на которых будут проходить лечение пациенты с хроническими вирусными заболеваниями», - пояснил Сергей Рыбалкин.

Он напомнил об опасности этих болезней, способных маскироваться под простудные заболевания. Главный признак - появление желтушности - некоторые не замечают, и такое состояние способно длиться до 6 месяцев, а затем оно переходит в хроническое и может продолжаться уже до 15 лет.

По словам главврача КИМа, гепатиты разрушают организм. Гепатит С - печень, в которой клетки перерождаются и возможно развитие цирроза.

«Это вершина айсберга. Многие люди не чувствуют, что больны, и находятся в обществе. Поэтому необходимо выявлять и лечить этих людей. У нас до ковида была система от амбулаторного звена до стационара. Сейчас, когда мы возвращаемся к плановой помощи, начинаем с открытия амбулаторного приема. Туда будут поступать пациенты с направлениями из других больниц, а также обращаться самостоятельно. Мы обладаем всеми методами исследования на вирусные гепатиты.

Кроме того, обсуждается вопрос о выделении финансирования на закупку оборудования, дающего гарантию более правильного лечения пациента. Мы планируем приобрести аппарат МРТ, который станет хорошим подспорьем. Дело в том, что гепатит С поражает не только печень, но и другие органы», - подчеркнул доктор.

Лечение очень дорогостоящее - до 500 тысяч рублей за 2 месяца на одного пациента.

«У нас имеются препараты прямого противовирусного действия. Для того чтобы проводить лечение, необходимо иметь лимиты и объемы. В настоящее время имеются объемы на лечение 46 человек в год, а в перспективе планируем выйти на лечение 200 человек в год и более», - заключил Сергей Рыбалкин.