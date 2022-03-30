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Общество

Прокуратура области отчиталась об итогах проверки лесопользователей

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В 2021 году прокуратура выявила более 300 нарушений в сфере лесопользования. В их числе - несоблюдение санитарной и пожарной безопасности.

К примеру, в Никольском лесничестве сотрудники надзорного органа установили факты недостаточного патрулирования. В результате браконьеры срубили несколько деревьев.

В Кузнецком районе индивидуальные предприниматели загрязнили лес отходами производства и потребления. В отношении них возбудили административные дела, были внесены представления.

«Проведенными до начала пожароопасного периода 2021 года прокурорскими проверками выявлены факты нефинансирования либо недостаточного финансирования противопожарных мероприятий в некоторых муниципальных образованиях, граничащих с лесом, в связи с чем приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Так, в Лопатинском районе внесли представления главам 11 поселений, поскольку в их бюджет не заложили средства на противопожарные мероприятия.

Нарушения выявили и в Земетчинском, Никольском, Кузнецком, Шемышейском районах. Там не работали источники забора воды для пожарных автомобилей и не было указателей направления к естественным водоемам.

В Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Шемышейском районах не позаботились о минерализованных полосах, которые нуждались в обновлении. В Кузнецке не скосили траву и сухую растительность.

«Прокуроры Бессоновского, Сердобского, Шемышейского районов выявили факты непроведения в полном объеме опашки населенных пунктов», - добавила Светлана Артамонова.

В Кузнецком районе в лесу долгое время был склад горюче-смазочных материалов и запасных частей для грузовиков. Кроме того, там разводили костры. Сотрудники надзорного ведомства установили, что должностные лица не принимали к нарушителям каких-либо действенных мер. Директору ГКУ ПО «Кузнецкое лесничество» внесли представление, деятельность учреждения скорректировали.

Всего в 2021 году прокуратура внесла 106 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 70 человек, к административной - 35, 18 граждан предупредили о недопустимости нарушений закона.

«По результатам рассмотрения материалов прокурорских проверок органами предварительного расследования возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений», - отметила Светлана Артамонова.

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Гость||

Весной сразу проверяйте,пока трава старая не подсохла. Незаконный вал по зимнику обычно скрывают палом леса...

Гость||

Наврали снова?

Гость||

свежо придание, но верится трудом.

Гость||

А где Москвин?

Имя: Гость
Комментарий:

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