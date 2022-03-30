Отмена безлимитных тарифов: что делать пензенцам

30.03.2022 | 14:00

Минцифры рекомендовало сотовым операторам отменить безлимитные тарифы и сократить объемы интернет-трафика абонентам, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сети и сохранить качество связи. Об этом говорится в письме за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Однако в реалиях современного мира особенно важно всегда оставаться на связи и не ограничивать себя в потреблении контента. Единственным выходом становится использование не мобильного, а проводного домашнего интернета. И если в многоквартирных домах эта проблема решаема, то в частном секторе она чувствуется острее.

На территории Пензенской области решение есть: жители частных домов могут подключить безлимитный интернет по оптоволокну со скоростью до 1 000 мбит/с от провайдера «Сибирский Медведь».

Опытные техники компании аккуратно и в короткие сроки подключат стабильный высокоскоростной интернет, цифровое ТВ и видеонаблюдение по технологии GPON. Она обеспечивает высокое качество и стабильность работы интернета и является одним из самых современных способов подключения частного дома. Грамотная и вежливая техническая поддержка провайдера быстро реагирует на все запросы абонентов.

Интернет-провайдер активно подключает такие микрорайоны, как Терновка и Сосновка в Пензе, частные дома в Кузнецке и Городище. Кроме того, ежедневно строятся новые сети и увеличивается диапазон технической возможности подключения абонентов по поступающим от жителей заявкам, число которых растет.

Сейчас для новых абонентов в Пензе действует спецтариф: 333 р/мес - 300 мбит/с + 80 ТВ-каналов + Wi-Fi, а подключение обходится всего в 1 000 рублей.

По Пензе действует тарифная линейка «С нами лучше», а в Кузнецке и Городище - «Максимальный выбор». Оставить заявку на подключение можно по телефону +79529222117 или на сайте компании vk.cc/ccfnJ6.

Центральный офис интернет-провайдера «Сибирский Медведь» находится в Новосибирске. Компания работает по России с 2011 года, а летом 2021 года начала подключать абонентов в Пензенской области.

Всего «Сибирский Медведь» обеспечивает высокоскоростной интернет и цифровое ТВ в 18 филиалах по России: в Алейске, Бийске, Горно-Алтайске, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Крымске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новоалтайске, Новокузнецке, Новороссийске, Новосибирске, Пензе, Кузнецке, Рубцовске, Саратове, Славгороде.