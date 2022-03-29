«ТНС энерго Пенза» дарит подарки за подключение электронной квитанции

29.03.2022 | 11:00

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона «ТНС энерго Пенза» проводит акцию «Подключись и выиграй».

Все клиенты компании, подключившие с 9 марта по 30 апреля сервис доставки квитанций за электроэнергию на электронную почту, автоматически становятся участниками акции. Дополнительным условием является отсутствие задолженности по оплате ресурса.

Победители акции получат в подарок от энергосбытовой компании сертификаты в супермаркеты электронной техники.

С положением об акции «Подключи и выиграй» можно ознакомиться на сайте поставщика.

Электронная квитанция - бесплатный сервис, гарантирующий быструю и надежную доставку платежного документа на электронную почту клиента.

Подключить электронную квитанцию «ТНС энерго Пенза» можно любым удобным способом:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- направив заявку с указанием номера лицевого счета на электронный адрес vopros@penza.tns-e.ru;

- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов.

Подведение итогов акции и награждение победителей состоится в мае 2022 года.