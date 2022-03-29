Никольчанка умолчала о болезни и лишилась страховой выплаты

29.03.2022 | 16:00

Никольский районный суд рассмотрел иск страховой компании «РЕСО-гарантия» к страхователю, взявшему ипотечный кредит и оформившему комплексное ипотечное страхование.

Кредит житель района оформил на себя, а супруга была его созаемщицей. Согласно договору, страховыми рисками являются смерть клиента из-за несчастного случая или болезни либо установление ему первой или второй группы инвалидности в течение срока действия договора.

Заполняя заявление на страхование, женщина на все вопросы о заболеваниях ответила отрицательно. Своей подписью она подтвердила, что сведения в анкете являются исчерпывающими и верными и что эта информация может иметь решающее значение при назначении страховых выплат.

За время действия договора женщина получила вторую группу инвалидности. Когда же она обратилась за страховой выплатой, из медицинских документов стало ясно, что она имела ряд заболеваний.

Компания «РЕСО-гарантия» посчитала, что состояние здоровья, о котором страхователь и его супруга умолчали, находится в причинно-следственной связи с установлением ей инвалидности, и обратилась в суд с просьбой признать договор страхования недействительным.

«Ответчик и его супруга иск признали. Суд вынес решение об удовлетворении требований компании «РЕСО-Гарантия» в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

Ранее жительница Пензы получила отказ в выплате за застрахованного мужа. Он скончался от заболевания, вызванного длительным употреблением алкоголя. Это стало основанием для того, чтобы случай не признали страховым, хотя на момент наступления смерти мужчина не находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.