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Общество

В Пензенской области вернут систему наставничества

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В понедельник, 28 марта, на заседании правительства Пензенской области обсудили подростковую преступность в регионе.

В настоящее время наблюдается снижение числа нарушений закона несовершеннолетними. Это касается и уличных преступлений. В регионе действует многоуровневая система профилактики: предотвращаются правонарушения среди подростков, организована борьба с алкоголизмом и наркоманией, ресоциализация ранее судимых, а также работа с неблагополучными семьями.

Кроме того, область стала участником федерального проекта по ранней профилактике деструктивных проявлений у подростков. Поэтому теперь поведение юных жителей региона анализируется с помощью мониторинга их активности в интернете.

«Тем не менее та система глубокой профилактики, которая функционировала в области, но была утрачена, нуждается в восстановлении. Ее нужно воссоздать и перезапустить», - процитировала пресс-служба правительства региона губернатора Олега Мельниченко.

Имеется в виду закрепление подростков из групп риска за наставником. Об этом речь может идти, к примеру, в том случае, если семья не справляется с воспитанием, не оказывает нужного воздействия на несовершеннолетнего.

За каждым подростком, который окажется на профилактическом учете, могут закрепить общественного воспитателя. Он будет заниматься с ним вместе с родителями.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

вместе с родителями он точно не будет

Гость||

Да, тут есть еще что попилить.

Гость||

А когда папа с мамой из-за величия и скреп в Москве вахтой? Когда воспитывать?

Гость||

Бедные воспитатели! Там полицаев надо закреплять с дубинками!

Гость||

А общественного воспитателя выдвинут трудовые коллективы.фильм "Афоня".

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.03.2022 13:24|

Да, тут есть еще что попилить.

Нечего там будет пилить, муниципалов и областных чиновников закрепят за детьми с девиантным поведением, а те будут их периодически пасти.

Гость||

Нельзя поощрять насилие в одном месте и осуждать в других.

Гость||

Гость писал(a):

14:14
Скачешь?

Гость||

Гость писал(a):

Скачешь?
да я скачу, я люблю скакать

Гость||

За каждым подростком, который окажется на профилактическом учете, могут закрепить общественного воспитателя. Он будет заниматься с ним вместе с родителями.

Мельниченко, покажи пример, закрепи за собой хоть одного малолетнего преступника.

Гость||

А что за профилактика была такая?это снова силовикам из бюджета отстегнут?

Имя: Гость
Комментарий:

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