В Пензенской области вернут систему наставничества

28.03.2022 | 12:54

В понедельник, 28 марта, на заседании правительства Пензенской области обсудили подростковую преступность в регионе.

В настоящее время наблюдается снижение числа нарушений закона несовершеннолетними. Это касается и уличных преступлений. В регионе действует многоуровневая система профилактики: предотвращаются правонарушения среди подростков, организована борьба с алкоголизмом и наркоманией, ресоциализация ранее судимых, а также работа с неблагополучными семьями.

Кроме того, область стала участником федерального проекта по ранней профилактике деструктивных проявлений у подростков. Поэтому теперь поведение юных жителей региона анализируется с помощью мониторинга их активности в интернете.

«Тем не менее та система глубокой профилактики, которая функционировала в области, но была утрачена, нуждается в восстановлении. Ее нужно воссоздать и перезапустить», - процитировала пресс-служба правительства региона губернатора Олега Мельниченко.

Имеется в виду закрепление подростков из групп риска за наставником. Об этом речь может идти, к примеру, в том случае, если семья не справляется с воспитанием, не оказывает нужного воздействия на несовершеннолетнего.

За каждым подростком, который окажется на профилактическом учете, могут закрепить общественного воспитателя. Он будет заниматься с ним вместе с родителями.