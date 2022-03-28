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Общество

Предупрежденные владельцы оказались не готовы к сносу гаражей

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Как будто к переезду готовятся люди: вытащили на улицу мебель, бытовую утварь. Но перевозить некуда. Владельцам гаражей и сараев на Ворошилова пришлось выносить вещи в срочном порядке. Их предупреждали о сносе самовольных построек еще в 2021-м. Народ дотянул до последнего.

Рабочие разломали почти все. Осталась голубятня Владимира Соломаткина. Он сутки не спал, переживал за птиц. Конструкцию в итоге решено не сносить, а сдвинуть к ограде жилого комплекса.

«Ну как пощадили... Просто здесь земля не городская», - рассказал Владимир Соломаткин.

Крановщик подцепил металлическую коробку вместе с птицами - внутри 19 породистых голубей. Им не привыкать к переезду за последние годы. Соломаткин разводит крылатых больше полувека, но из-за строительства в районе уже трижды менял место. Надеется, это окончательное.

Порядка десяти построек попали под снос. Некоторые были добротные, жильцы рассчитывали пользоваться ими долго. Несколько сараев уже развалились.

«Гаражи самовольно установленные. Здесь постоянный мусор, сюда несли все ветки, срубленные где-то на других участках. Поэтому мы отсюда вывозили каждую весну и каждую осень огромное количество мешков с мусором», - сообщила глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Не будут ломать один металлический гараж, владелец умудрился оформить на него документы. Остальным придется куда-то пристраивать вещи и привыкать жить без кладовок под боком.

В течение нескольких дней рабочие «Зеленого хозяйства» вывезут основной мусор, выровняют участок. Решение о том, что с ним будет дальше, примет администрация Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

владелец умудрился оформить на него документы.
Законность оформления будет проверять прокуратура?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не будут ломать один металлический гараж, владелец умудрился оформить на него документы.
По подложным документам с коррупционной составляющей? Куда смотрел Росреестр? Куда смотрит прокуратура? Куда смотрит администрация города Пензы?

Гость||

Весь смысл в том ,что бы забрать металл,и оставить весь хлам.У нас на ГПЗ24 так же сносили.До сих пор не привели в порядок территорию.

Гость||

Да нашли кого подвинуть?А что не законные постройки и торговые центры не сносит администрация?

Гость||

Гость писал(a):

Не будут ломать один металлический гараж, владелец умудрился оформить на него документы.

По подложным документам с коррупционной составляющей? Куда смотрел Росреестр? Куда смотрит прокуратура? Куда смотрит администрация города Пензы?

Известно куда смотрит - в карман ...

Имя: Гость
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