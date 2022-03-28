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Общество

«Авито» становится самостоятельным бизнесом в России

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«Авито», крупнейшая онлайн-платформа объявлений, выделится в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

Юридическая процедура займет несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

«Авито» изначально работал по отличной от OLX модели: отдельный бренд и технологическая платформа, мультивертикальность, присутствие на единственном рынке (Россия).

Сегодня «Авито» - лидер среди всех классифайдов в мире. Большая автономия и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и ее главных приоритетах - защите и наращивании устойчивости бизнеса сегодня и создании условий для роста бизнеса в будущем.

Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса: «Недвижимость», «Услуги», «Товары», «Авто» и «Работу».

На данный момент в «Авито» работает свыше 4 000 человек, из которых более 600 были трудоустроены в этом году. В первом квартале команда разработки и продукта увеличилась на 240 сотрудников, клиентского сервиса - на 230 человек, аналитиков - на 35 специалистов.

Количество активных объявлений на «Авито» - более 90 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Каждую секунду совершается порядка 9 сделок. В марте 2022 года «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Компания работает в России 15 лет.

*по данным компании SimilarWeb на 1 февраля 2022 г.

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