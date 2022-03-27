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Общество

Пензенцам пообещали устранить дефицит бумаги через полмесяца

Печать
Telegram

Пензенцев заверили, что недостатка в белой бумаге для печати не будет. Ситуация с ее поставкой должна стабилизироваться к середине апреля.

Об этом сообщается в telegram-канале «Объясняем. Пензенская область».

В посте говорится, что сейчас в России работают три крупных производителя белой бумаги для печати. Они способны полностью обеспечить запросы внутреннего рынка.

После введения санкций, а также из-за нарушения логистики на предприятиях имелись проблемы с импортными химикатами. На одном из комбинатов удалось перестроить технологический процесс и найти новое производственное решение.

Помимо ажиотажного спроса, пензенцы жаловались на подскочившие цены. В некоторых торговых точках стоимость пачки бумаги превысила 1 500 рублей.

В правительстве Пензенской области пояснили, что цены должны снизиться, как только наладятся производство и поставки товара.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

На ВБ пачка светокопии 2300 руб

Гость||

Сегодня стала 1664 руб

Гость||

А Вдонины нам на что. Тетради делают, а бумагу для принтера не могут.

Гость||

Ага,верим.

Гость||

А Маяк бумагу делает?

Гость||

Также как с сахаром, дефицит устранят, но цену и не подумают снижать.

Гость||

А цены на продукты снизить не получается?

Гость||

Надо всё своё производить, чтобы ни от кого не зависить. И рабочие места появятся.

Гость||

16:54 да тыж наша умничка.

Гость||

Гость писал(a):

А Маяк бумагу делает?
Делает конечно. Не такую качественную как Светокопи, но в качестве бланочных расходников вполне пойдет

Гость||

Опечатка. Не через полмесяца, а через полгода.

Гость||

В южном сахар по 53 руб. Но в фасовке 1,2-1,3 кг в одни руки.

Гость||

Плохая бумага угробит принтер, а новый иди щас купи.

Гость||

Гость писал(a):

Плохая бумага угробит принтер, а новый иди щас купи.
Если весь печатающий механизм в картридже - не угробит.

Гость||

не надо болтать такую бумагу нельзя так быстро сделать, или на нём будем писать ручкой, или каждый день менять принтеры.

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Имя: Гость
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