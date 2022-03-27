Пензенцам пообещали устранить дефицит бумаги через полмесяца

27.03.2022 | 15:26

Пензенцев заверили, что недостатка в белой бумаге для печати не будет. Ситуация с ее поставкой должна стабилизироваться к середине апреля.

Об этом сообщается в telegram-канале «Объясняем. Пензенская область».

В посте говорится, что сейчас в России работают три крупных производителя белой бумаги для печати. Они способны полностью обеспечить запросы внутреннего рынка.

После введения санкций, а также из-за нарушения логистики на предприятиях имелись проблемы с импортными химикатами. На одном из комбинатов удалось перестроить технологический процесс и найти новое производственное решение.

Помимо ажиотажного спроса, пензенцы жаловались на подскочившие цены. В некоторых торговых точках стоимость пачки бумаги превысила 1 500 рублей.

В правительстве Пензенской области пояснили, что цены должны снизиться, как только наладятся производство и поставки товара.