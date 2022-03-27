Экономическая ситуация не повлияет на капремонт пензенских домов

27.03.2022 | 18:10

Капитальный ремонт многоквартирных домов будет проводиться несмотря на изменение цен на строительные материалы. Они выросли во второй половине прошлого года и еще раз - в последние недели.

«Мы формируем стоимость поквартально, то есть индексы текущего уровня цен применяем к базовой стоимости. Мы данный вопрос отрегулируем. У нас проводится электронный аукцион, подрядчик оценивает выполнение данных работ на объектах с учетом сложившейся экономической ситуации», - рассказал заместитель директора регионального фонда капитального ремонта Роман Панин.

В 2022-м планируют обновить порядка 400 многоквартирных зданий области, поменять 133 лифта, восстановить около 100 фасадов. В 161 доме переложат инженерные коммуникации. Больше всего намереваются переделать кровель - 225.

Региональный фонд капремонта напоминает, что у собственников есть право переноса сроков на другой период. К примеру, жители могут попросить совместить два вида работ: обновить кровлю в тот же год, что и сети.

«Крышу мы сделали, а сети потом приходим, через год или два. То есть собственники два раза будут иметь неудобства. Поэтому это можно совместить. Так было бы удобнее и рациональнее. И доставит меньше хлопот собственникам», - добавил Роман Панин.

Сейчас ведутся работы по замене кровель и инженерных коммуникаций, фонд заключил больше 10% контрактов. В ближайщее время начнут подыскивать подрядчиков для замены лифтов.