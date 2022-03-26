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Общество

В Пензе провели мастер-класс по изготовлению лакомств к Пасхе

Печать

В храме Петра и Февронии Муромских готовятся к светлому празднику. Для воспитанников воскресной школы и прихожан провели мастер-класс.

«Имбирно-медовые пряники делают в основном в России, в Европе - разное печенье. У них мед не в почете. Заготовки делаем сами, потому что мастер-класс - для маленьких, уроки максимально упрощенные, чтобы им было понятно и в то же время интересно», - рассказала организатор мастер-класса Юлия Василенко.

«Буду делать цыпленка. Нарисовал скорлупу, из которой он вылупляется, глазки и носик», - показал участник мастер-класса Матвей Зыков.

Елена Сакара на духовно-творческую встречу привела четверых внуков. Самой маленькой, которой только исполнилось пять лет, помогли сделать съедобный пасхальный сувенир.

«Через порог храма переступаешь - уже радость, спокойствие, да еще столько полезных навыков! Конечно, общение: почти всех знаем, встречаемся», - отметила участница мастер-класса.

В процессе оформления пасхальных изделий юные кулинары не упустили шанс полакомиться. В кондитерских мешочках - натуральные ингредиенты: взбитый ячный белок, сахарная пудра, глюкоза и минимум пищевого красителя.

Во время увлекательного процесса ребятам напомнили и о предстоящем Светлом Христовом Воскресении - главном празднике в православном мире.

Перед Пасхой (в этом году она 24 апреля) для маленьких и взрослых прихожан проведут еще несколько таких встреч, где предложат сделать украшения для праздничного кулича, тряпичную куклу, объемную открытку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Сахар для лакомств где брали? Почём?

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