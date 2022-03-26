С иссинца неправомерно взяли деньги за опломбировку счетчика воды.

Прокуратура Иссинского района выявила нарушение жилищного законодательства. Основанием для проверки стало обращение жителя райцентра, решившего вести счет каждой капле холодной воды.
В январе работники МКП «Иссинское ЖКХ» установили ему счетчик и опломбировали его. За эти услуги они потребовали с мужчины 200 рублей, выдав чек и квитанцию.
Недовольный действиями коммунальщиков иссинец посчитал, что деньги с него взяли неправомерно, и пожаловался в прокуратуру.
«В соответствии с положениями законодательства первичная опломбировка приборов учета абонента должна осуществляться за счет ресурсоснабжающей организации», - обосновала его правоту старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
После проверки прокуратура района внесла директору МКП «Иссинское ЖКХ» представление об устранении нарушений. Документ находится на рассмотрении.
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А деньги-то взяли за установку или опломбировку?
Установка денег стоит.