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Общество

С иссинца неправомерно взяли деньги за опломбировку счетчика воды

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Прокуратура Иссинского района выявила нарушение жилищного законодательства. Основанием для проверки стало обращение жителя райцентра, решившего вести счет каждой капле холодной воды.

В январе работники МКП «Иссинское ЖКХ» установили ему счетчик и опломбировали его. За эти услуги они потребовали с мужчины 200 рублей, выдав чек и квитанцию.

Недовольный действиями коммунальщиков иссинец посчитал, что деньги с него взяли неправомерно, и пожаловался в прокуратуру.

«В соответствии с положениями законодательства первичная опломбировка приборов учета абонента должна осуществляться за счет ресурсоснабжающей организации», - обосновала его правоту старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После проверки прокуратура района внесла директору МКП «Иссинское ЖКХ» представление об устранении нарушений. Документ находится на рассмотрении.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А деньги-то взяли за установку или опломбировку?

Установка денег стоит.

Гость||

С иссинца неправомерно взяли деньги за опломбировку счетчика воды.

Гость||

Да чего уж. Вы все тут ссысенцы глупомордые.

Гость||

УБЕРИТЕ КОРТИНКУ Я БОЮСЬ!

Гость||

написано четко - установили ему счетчик и опломбировали его. За эти услуги они потребовали с мужчины 200 рублей.

Из этого никак не следует, что 200 р. взяли за опломбировку.

Гость||

Гость писал(а):

> написано четко - установили ему счетчик и опломбировали его. За эти услуги

> они потребовали с мужчины 200 рублей.

>

> Из этого никак не следует, что 200 р. взяли за опломбировку.

Установка стоит дороже:

Стоимость монтажа (установки) водосчетчиков зависит от марки прибора учета и условий выполнения работ. В среднем установка счетчика «ЭКО НОМ» и его аналогов стоит 2 500 рублей с предоставлением гарантии на 5 лет. Цена монтажа (установки) водомера марок «ENBRA» и «ITELMA» составит 2 800 рублей.

Гость||

Тогда пусть доплачивают согласно тарифа.

Имя: Гость
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