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Общество

15 суток и арест машины перевернули мировоззрение алиментщика

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Более двух лет житель Пензенского района не платил алименты родному сыну. Долг, накопленный за это время, превысил 300 тысяч рублей.

На отца-беглеца был составлен протокол, и мировой судя назначил ему наказание - 15 суток административного ареста.

В то же время Госавтоинспекция передала информацию, что на имя мужчины зарегистрирован Renault Logan 2008 года выпуска. Судебный пристав арестовал машину, и это действие решило исход долгового препирательства.

«Должник посчитал, что два нервных потрясения - арест и его самого, и автомобиля - слишком большая цена за нежелание платить алименты ребенку. Выводы 39-летний мужчина сделал для себя правильные. После отбытия наказания, погасив долг в полном объеме, он предоставил судебному приставу справку об официальном трудоустройстве», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

«Теперь из зарплаты отца его сыну будут регулярно перечисляться алименты. Это избавит мужчину от возможного статуса должника, а его ребенка - от необходимости годами ждать положенную от отца помощь», - резюмировали в пресс-службе управления.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

По данным исследований,более 40% мужчин воспитывают чужих детей,не зная об этом...

Гость||

делайте экспертизу ДНК уважаемые отцы

Гость||

за удовольствие надо платить

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.03.2022 16:02|

делайте экспертизу ДНК уважаемые отцы

а лучше расписку брать перед вскарабкиванием.

Гость||

Гость писал(a):

По данным исследований,более 40% мужчин воспитывают чужих детей,не зная об этом...
Остальные 60% зачем то берут в жены с детьми.

Гость||

Гость писал(a):

Остальные 60% зачем то берут в жены с детьми.
И с дуру усыновляют...,а разведёнки с прицепом балдеют от лошар.

Имя: Гость
Комментарий:

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