Общество

В области внесли изменения в режим повышенной готовности

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В Пензенской области до 28 февраля включительно продлен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса.

Соответствующий документ губернатор Олег Мельниченко подписал во вторник, 25 января.

В постановление внесены изменения. Согласно им, посещать предприятия общепита, массовые культурные и спортивные мероприятия можно не только обладателям QR-кода или справки о медотводе от вакцинации, но и тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или ИХА-тест (действителен 48 часов).

В настоящий момент в Пензенской области действуют масочно-перчаточный режим, самоизоляция невакцинированных жителей старше 60 лет, обязательная иммунизация для некоторых групп граждан.

Кроме того, запрещены проведение массовых мероприятий, работа детских игровых площадок. Посещение кафе, баров и ресторанов ограничено, с 23:00 до 6:00 их двери для клиентов закрыты.

Режим повышенной готовности был введен в регионе в марте 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался.

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Гость||

то есть сегрегация продолжается?

Гость||

Режим повышенной готовности был введен в регионе в марте 2019 года и с тех пор неоднократно продлевался.

ПИ, вы что курите?что в марте 2019 было?

Гость||

Гость писал(a):

Пора просто жить.
поддерживаю брат, для меня лично нет никакой опасности и не было от невидимых эфирных врагов

Гость||

Какая дурь!!!

Гость||

Задолбали кашмарить(((((

Гость||

Все закончится тем, что было в Казахии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

действуют масочно-перчаточный режим
Перчаток нет , но зимой надеваю варежки пуховыЯ)

Гость||

А за перяаточным ношением не следят?

Гость||

А к чему там в действующем режиме повышенно готовиться вакцинированые и обладателям QR кодов. Какая то безсмысленость для данных граждан получается масочно перчаточный режима.

Гость||

В мэрии надеемся в столовую по кодам будут заходить?

Гость||

Гость писал(a):

А за перяаточным ношением не следят?
Ты за два года на улицу чтоли не выходил, все два года всем пофиг не то что на перчатки, но и маски, дистанции и прочее и это никак не влияет на волны.

Гость||

А старше 60 лет работать можно? Или на больничный?

Гость||

А омикрон через глаза распространяется. Теперь всех очки одевать заставят!

Гость||

так помогает вакцина или нет? третий год пошел

Гость||

Вся эта зараза,посредством рта распространяемая,через уши влазит.Прямо в моСГ.)))

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Имя: Гость
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