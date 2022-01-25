В области внесли изменения в режим повышенной готовности

25.01.2022 | 16:36

В Пензенской области до 28 февраля включительно продлен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса.

Соответствующий документ губернатор Олег Мельниченко подписал во вторник, 25 января.

В постановление внесены изменения. Согласно им, посещать предприятия общепита, массовые культурные и спортивные мероприятия можно не только обладателям QR-кода или справки о медотводе от вакцинации, но и тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или ИХА-тест (действителен 48 часов).

В настоящий момент в Пензенской области действуют масочно-перчаточный режим, самоизоляция невакцинированных жителей старше 60 лет, обязательная иммунизация для некоторых групп граждан.

Кроме того, запрещены проведение массовых мероприятий, работа детских игровых площадок. Посещение кафе, баров и ресторанов ограничено, с 23:00 до 6:00 их двери для клиентов закрыты.

Режим повышенной готовности был введен в регионе в марте 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался.