В Богословке из частного дома сбежала рысь

25.01.2022 | 18:12

Комната пустует, вольер - тоже. Их обитательница рысь отсутствует уже несколько недель. Хищница сбежала из дома в коттеджном поселке в Богословке. Хозяева отчаялись найти зверя самостоятельно.

«Много знакомых, кто помог нам в первые дни. Мы вызывали сюда охотников, они приходили, проверяли по поселку с тепловизорами. Но нас даже охотники предупредили, что это такое животное, которое очень тяжело найти», - рассказала владелица рыси Альфия Петрова.

Рысенка завели прошлым летом, ездили за ним в питомник в Брянск. Теперь самочка подросла и стала размером с собаку. Сколько она точно весит, неизвестно, так как зверь хоть и домашний, но в руки особо не давался. Однако не был и агрессивным. Исчез же, когда хозяева соорудили для него вольер. Строители оставили продухи, и этих отверстий оказалось достаточно, чтобы животное убежало.

Многие соседи знакомы с ним, но теперь все равно беспокоятся.

«Знаю, что, наоборот, она нас боится. Дети у меня гуляют без проблем. Мне кажется, у нас в поселке, может быть, конечно, испугались, но в целом жизнь наша не поменялась, мы не заперлись дома», - отметила Наталья.

Некоторое время люди видели рысь в поселке, замечали ее следы и не только.

«Звонили и говорили: «Альфия, не переживай, твоя кошка сыта. Положила курицу свои кошкам с вечера, а наутро - голодные глаза: мол, где еда». Поэтому мы не переживали, что она сыта», - сообщила владелица рыси.

Как-то Петровым позвонил водитель маршрутки и рассказал, что на конечной его напугал зверь с кисточками на ушах. Когда хозяева хищника приехали на место, рыси уже и след простыл.

Заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов показал приспособление, с помощью которого несколько лет назад он вместе с коллегами поймал другую рысь, сбежавшую из дома. Горожанам при случайной встрече приближаться не рекомендуется.

«Меню этого животного довольно разнообразно - начиная от мышки, заканчивая молодыми лосями. То есть достаточно серьезный хищник. Но в то же время для человека практически не представляет опасности», - пояснил заместитель начальника Пензенского пожарно-спасательного центра Геннадий Кабанов.

Нагулявшаяся рысь может самостоятельно вернуться домой. Если она не соскучится по хозяевам в ближайшее время, то в пензенских лесах станет на одного хищника больше.