Общество

Пензенцы могут получить налоговые вычеты в упрощенном порядке

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С этого года жители Сурского края могут получить неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов в упрощенном порядке. Это касается расходов на приобретение жилья и уплаты процентов.

«По итогам года налоговые органы автоматически проведут проверку всех условий получения вычета в отношении лиц, у которых имеется неиспользованный остаток, и при наличии возможности получения вычета физическое лицо будет проинформировано об этом через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где будет сформировано предзаполненное заявление. Пользователю личного кабинета останется только подписать это заявление своей электронной подписью», - пояснили в пресс-службе УФНС России по Пензенской области.

Представления дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется. Кроме того, сократились сроки предоставления вычетов: камеральная проверка заявления - один месяц, возврат налога - до 15 дней.

Следует отметить, что данный порядок распространяется на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021-м. При этом информационные ресурсы налоговых органов должны располагать сведениями о доходах физических лиц за соответствующий год. Срок предоставления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2021 год - 1 марта 2022-го. Формирование предзаполненных заявлений будет осуществляться не ранее этой даты.

В личном кабинете налогоплательщик получит либо данные для заполнения заявления, либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин.

Это произойдет в следующие сроки:

- в отношении сведений, представленных налоговым агентом или банком до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, - не позднее 20 марта;

- в отношении сведений, представленных после 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, - в течение 20 рабочих дней.

Подробнее о механизме, условиях и порядке получения налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промостранице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ».

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Гость||

Ага, конечно. Пыталась так подать-в налоговой сказали не действует это, подавайте обычную 3ндфл

Гость||

Конечно не действует. Будет действовать после 01 марта

Гость||

в налоговой НИЧЕГО не бывает ПРОСТО - это тупо пиар акция

Гость||

Сейчас это не работает.

Имя: Гость
Комментарий:

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