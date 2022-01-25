Леонид Агутин стал лицом кампании «Авито» по цифровой безопасности

25.01.2022 | 14:31

В новой digital-кампании «Авито», направленной на обучение цифровой безопасности, Леонид Агутин рассказывает, как заботиться о близких в онлайн-среде и каковы главные правила поведения в сети. Ролик с его участием появился на YouTube и в социальных сетях, также он будет распространяться в популярных сообществах в мессенджерах.

«Авито» - это онлайн-платформа, где ежемесячно общаются друг с другом 50 млн человек. Важной социальной задачей сервиса является помощь пользователям в освоении цифрового мира, в том числе в изучении элементарных правил безопасности при совершении ежедневных сделок. В видео Леонид приводит простые и понятные каждому примеры, которые помогают запомнить универсальные для пользователей правила безопасного поведения в сети.

В рамках кампании был создан мини-фильм, рассказывающий о 4 ключевых правилах безопасного онлайн-шопинга:

• никогда не передавать посторонним данные банковских карт (в том числе CVV/CVC-код банковской карты или коды из СМС-сообщений от банка);

• не переходить по ссылкам, которые присылают другие пользователи;

• оформлять доставку только на официальном сайте (платформе или приложении);

• обсуждать подробности сделки только во встроенном мессенджере сайта, а не по телефону или в сторонних мессенджерах.

«С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из «Авито» предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы», - высказался Леонид Агутин.

«Здорово, что Леонид поддержал идею снять дружеский мини-фильм. И сделать это получилось на понятном и доступном языке для каждого. Надеемся, что эти простые видеоинструкции помогут пользователям любой онлайн-платформы и любого сервиса в целом чувствовать себя более уверенно в интернете», - отметил коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров.

«Нам действительно важно, чтобы пользователи ощущали себя комфортно и защищенно при взаимодействии с «Авито». Такие кампании позволяют нам максимально быстро рассказать любой аудитории, от подростков до более старшего поколения, как себя вести, чтобы уверенно совершать покупки и обращаться за услугами в интернете», - пояснила руководитель направления бренда «Авито» Арина Гиршович.

В центре основного мини-фильма - сюжет о семье, в которой несколько поколений заботятся друг о друге в обычных бытовых ситуациях. На примерах этих ситуаций Леонид Агутин объясняет, как безопасно покупать и продавать онлайн.