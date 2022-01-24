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Общество

В Пензе выброшенные елки превратили в опилки

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Большая часть выброшенных в Пензе новогодних деревьев обрела последнее пристанище на территории предприятия на улице Чаадаева, там же елки начали вторую жизнь - превратились в опилки.

Полученный материал достанется зоопарку, он будет служить подстилкой для животных. Таким образом елки в Пензе спасают первый год. Раньше местные экоактивисты отвозили деревья фермерам - те предлагали хвою лошадям, коровам и баранам в качестве витаминной подкормки. В 2022-м так тоже делали, но все же большая часть колючих красавиц отправляется в дробилку: опилок для утепления вольеров нужно много.

В момент съемки контейнер с переработанным материалом был заполнен на треть, туда ушло привезенное на шести большегрузах. И это еще не все собранное.

«В том году было порядка 10 КамАЗов, а в этом получится около 15. В каждом КамАЗе примерно по 100 елок», - сообщила экоактивист Алина Можачкина-Грибанова.

Елки с помощью регионального оператора «Экопром» и Управления по благоустройству и очистке собирали по всем мусорным площадкам Пензы. Горожан просили только об одном - перед тем как отправить новогоднее дерево к контейнерам, очистить его от игрушек, мишуры и дождя, такие остатки опасны для животных. Но не все жители справились с подготовкой сосен к переработке.

«К сожалению, 80% елок были в упаковках, с игрушками и с мишурой, которую очень тяжело извлекать. И были замотаны в скотч и веревкой обмотаны», - посетовал волонтер Артур Фрид.

С другой стороны, организаторы акции отмечают, как изменилось поведение торговцев елками. Раньше непроданный товар они просто бросали на мусорных площадках, теперь либо сотрудничают с фермерами, либо привозят ненужные деревья экоактивистам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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