«Новикомбанк» помогает партнерам внедрять меры господдержки

24.01.2022 | 13:47

«Новикомбанк» активно использует возможности инструментов господдержки при финансировании промышленных предприятий и решении задач, связанных с диверсификацией производства.

В 2021 году банк создал «Библиотеку мер государственной поддержки» и сформировал уникальный алгоритм финансирования.

На сегодняшний день реализуется порядка 100 различных субсидий федерального уровня и 1 600 региональных мер поддержки предприятий. Данные инструменты позволяют снижать себестоимость и повышать конкурентоспособность отечественной промышленной продукции.

При этом компаниям бывает сложно самостоятельно подобрать меру, максимально подходящую для конкретных целей. Ведь для этого требуется развитие специализированных компетенций, что является достаточно трудозатратным процессом.

Поэтому «Новикомбанк», имеющий значительный опыт обслуживания промышленных предприятий, берет на себя роль организатора финансирования, в том числе с применением мер господдержки.

Для этих целей в банке создана специализированная корпоративная база знаний. В ней все меры структурированы по отраслям, сегментам, видам и регионам.

Также «Новикомбанк» разработал новый алгоритм взаимодействия с клиентами, суть которого заключается в сопровождении проекта с начальной стадии до закрытия сделки.

В рамках действующих программ кредитования с господдержкой предприятия могут получить в банке кредит по льготной ставке на реализацию проектов диверсификации, развития экспорта, цифровой трансформации, досрочного завершения контрактов по созданию объектов капитального строительства.

«Организация финансирования проектов с применением мер господдержки - одна из стратегических задач «Новикомбанка», которую он эффективно реализует. Мы постоянно анализируем все инструменты поддержки применительно к проектам наших партнеров и на основе собственного экспертного опыта формируем наиболее выгодное в каждом конкретном случае предложение», - прокомментировала председатель правления «Новикомбанка» Елена Георгиева.

«Новикомбанк» также уделяет большое внимание работе по продвижению мер господдержки среди промышленных предприятий. В частности, специалисты проводят семинары, на которых рассказывают об организации финансирования проектов на конкретных примерах.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.