Названа дата начала вакцинации несовершеннолетних в регионе

24.01.2022 | 18:55

В Пензенский регион поступила первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Упаковки, содержащие 720 доз, хранятся на фармацевтическом складе. Аббревиатура «М» на этикетке флакона означает «маленький».

«Данная вакцина также разработана в центре Гамалеи академиком Гинцбургом. Состоит она из двух компонентов, как и все семейство «Спутников». Срок между первым и вторым компонентом составляет 21 день», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В ближайшее время препарат будет распределен по городским поликлиникам, где организуют восемь прививочных кабинетов. Вакцинируются «Спутником-М» подростки по добровольному согласию. Если возраст ребенка от 12 до 15 лет, требуется разрешение родителей.

«Дети переносили вакцину достаточно хорошо, и выработка иммунитета данной вакцины составила 93,8%. То есть каждый 9-й ребенок из 10 имеет хороший иммунитет после курса вакцинации вакциной «Спутник-М», - отметила Марина Воробьева.

«Она применяется в размороженном виде. Сейчас мы получили однодозовую, то есть на одного ребенка одна доза, и после размораживания вакцина должна быть использована сразу же. Допускается ее хранение размороженной только в течение часа, повторное замораживание не предусмотрено», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

В области наблюдается рост количества случаев коронавирусной инфекции, специалисты связывают это с появлением штамма «омикрон». И одной из самых уязвимых групп населения являются несовершеннолетние.

«За январь уже зарегистрировано 738 случаев ковида у детей. Это достаточно большая цифра. Заболеваемость будет нарастать, количество заболевших увеличиваться», - рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева.

На вакцинацию детей отводится три дня в неделю: вторник, среда и четверг. Первых пациентов планируют принять уже 26 января.