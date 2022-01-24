Сетевое издание|18+|Понедельник|24 янв 2022|20:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |

Общество

Названа дата начала вакцинации несовершеннолетних в регионе

Печать

В Пензенский регион поступила первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Упаковки, содержащие 720 доз, хранятся на фармацевтическом складе. Аббревиатура «М» на этикетке флакона означает «маленький».

«Данная вакцина также разработана в центре Гамалеи академиком Гинцбургом. Состоит она из двух компонентов, как и все семейство «Спутников». Срок между первым и вторым компонентом составляет 21 день», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В ближайшее время препарат будет распределен по городским поликлиникам, где организуют восемь прививочных кабинетов. Вакцинируются «Спутником-М» подростки по добровольному согласию. Если возраст ребенка от 12 до 15 лет, требуется разрешение родителей.

«Дети переносили вакцину достаточно хорошо, и выработка иммунитета данной вакцины составила 93,8%. То есть каждый 9-й ребенок из 10 имеет хороший иммунитет после курса вакцинации вакциной «Спутник-М», - отметила Марина Воробьева.

«Она применяется в размороженном виде. Сейчас мы получили однодозовую, то есть на одного ребенка одна доза, и после размораживания вакцина должна быть использована сразу же. Допускается ее хранение размороженной только в течение часа, повторное замораживание не предусмотрено», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

В области наблюдается рост количества случаев коронавирусной инфекции, специалисты связывают это с появлением штамма «омикрон». И одной из самых уязвимых групп населения являются несовершеннолетние.

«За январь уже зарегистрировано 738 случаев ковида у детей. Это достаточно большая цифра. Заболеваемость будет нарастать, количество заболевших увеличиваться», - рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева.

На вакцинацию детей отводится три дня в неделю: вторник, среда и четверг. Первых пациентов планируют принять уже 26 января.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Ура!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В области наблюдается рост количества случаев коронавирусной инфекции,
Мракобесы подсобили.

Гость||

Высер ваксы!

Гость||

« Заболеваемость будет нарастать, количество заболевших увеличиваться», - рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева.»

Ну да, ну да, вы уж постараетесь нарисовать!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

одной из самых уязвимых групп населения являются несовершеннолетние.
А до этого писали, что 60+ самые уязвимые, а ещё раньше, что инвалиды!

Посадите детишек на самоизоляцию, как бабуль, у меня племянница мечтает об этом, что бы в школу не ходить!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заболеваемость будет нарастать, количество заболевших увеличиваться», - рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева.
Вангует))))

Гость||

Когда будет 6,7,8,9.... Волна? Надоело.

Гость||

Эта бабуля на фото кто? Что не на изоляции? Учит она нас, тьфу!

Гость||

А губер участвует?

Гость||

Пенсионеров необходимо на самоизоляцию для снижения рисков распространения новой короновирусной инфекции!

Гость||

20.03 не будьте наивны,только так возьмут своих ребятишек за руку и отведут.

Гость||

У нас в классе папаша один из кардиоцентра, фанат прививок, всю семью от гриппа ежегодно прививает, теперь от ковида, других считает дикарями, а они его, но в слух не говорят про это. И таких немало.

Гость||

Гость писал(a):

У нас в классе папаша один из кардиоцентра, фанат прививок, всю семью от гриппа ежегодно прививает, теперь от ковида, других считает дикарями, а они его, но в слух не говорят про это. И таких немало.
Дикари в этой истории одни и это не тот папа.

Гость||

Все это относительно. Они про него гадости, а он про них! А дикари-это про всех!

Гость||

Гость писал(a):

Все это относительно.
Это не так.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте