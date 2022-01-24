Холдинг «Термодом» вошел во Всероссийскую книгу почета

24.01.2022 | 16:42

«Термодом» - во Всероссийской книге почета. Это федеральный реестр компаний, который формируется на основе предложений региональных властей.

Выбираются те компании, способствующие социально-экономическому развитию региона.

В 2021 году Минстрой Пензенской области включил холдинг «Термодом» в список кандидатов на участие в Книге почета. Кандидатуру компании поддержали на федеральном уровне.

Участие во Всероссийской книге почета - еще одно подтверждение того, что «Термодом» создает проекты, полезные людям, возводит дома, в которых комфортно и интересно жить.