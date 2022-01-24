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Общество

COVID: в Заречном обеспокоены геометрической прогрессией заражений

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В Заречном заявили о значительном увеличении количества пациентов с COVID-19. «Рост числа заболевших коронавирусом в Заречном идет в геометрической прогрессии», - сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на врачей межрегионального управления № 59 ФМБА России.

По данным на понедельник, 24 января, стационарное лечение в Заречном получают 22 человека, амбулаторное - 242 (190 взрослых и 52 ребенка).

COVID-19 быстро распространяется в образовательных организациях. В пятницу на карантин в Заречном закрыли 19 классов, школу № 226 и одну группу детского сада. К понедельнику количество детских коллективов, занятия в которых решили прекратить из-за коронавируса, увеличилось (точные цифры обещают назвать во второй половине дня).

С 24 января в местной поликлинике открыли инфекционный бокс для приема совершеннолетних с симптомами ОРВИ (температура, насморк, кашель, боль в горле). График его работы: по будням с 8:00 до 19:00.

Врачи осматривают здесь пациентов, берут мазки на COVID-19, назначают лечение и при необходимости выписывают листы нетрудоспособности, направляют на КТ или госпитализацию.

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Гость||

В зарике врачи никакие, ниче не умеют, только залечат до смерти, к ним в лапы лучше не попадать!

Гость||

"Врачи осматривают здесь пациентов, берут мазки на COVID-19, назначают лечение и при необходимости выписывают листы нетрудоспособности, направляют на КТ или госпитализацию."

идешь туда и если нет у тебя ковида, то получаешь его от того у кого он есть, феерично!

Гость||

А как же вакцинация?

Гость||

да никак, мимо

Гость||

Гость писал(a):

А как же вакцинация?
Медленно, с большим опозданием. А что?

Гость||

Там же привиты почти все, новостили помнится или забыли уже?!

Гость||

Они вчерашний день не помнят

Гость||

А большие их видимо ничего не беспокоит..)) город весь в снегу! Ничего не чистят, потому что всех оптимизировали и сократили! Врачи лечат только ковид, в больнице нет специалистов хороших, нет санитарок, родственников заставляют ухаживать за тяжелобольными. Когда здесь порядок наведут!!?

Гость||

А на что надеялись? Все дружно начали политику умасливания мракобесин антиваксеров, не соблюдения противоэпидемических правил, а потом удивились, а почему геометрический рост пошел?

Гость||

меньше надо было по церквям ходить и целовать иконы

Имя: Гость
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