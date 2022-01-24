COVID: в Заречном обеспокоены геометрической прогрессией заражений

24.01.2022 | 11:05

В Заречном заявили о значительном увеличении количества пациентов с COVID-19. «Рост числа заболевших коронавирусом в Заречном идет в геометрической прогрессии», - сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на врачей межрегионального управления № 59 ФМБА России.

По данным на понедельник, 24 января, стационарное лечение в Заречном получают 22 человека, амбулаторное - 242 (190 взрослых и 52 ребенка).

COVID-19 быстро распространяется в образовательных организациях. В пятницу на карантин в Заречном закрыли 19 классов, школу № 226 и одну группу детского сада. К понедельнику количество детских коллективов, занятия в которых решили прекратить из-за коронавируса, увеличилось (точные цифры обещают назвать во второй половине дня).

С 24 января в местной поликлинике открыли инфекционный бокс для приема совершеннолетних с симптомами ОРВИ (температура, насморк, кашель, боль в горле). График его работы: по будням с 8:00 до 19:00.

Врачи осматривают здесь пациентов, берут мазки на COVID-19, назначают лечение и при необходимости выписывают листы нетрудоспособности, направляют на КТ или госпитализацию.