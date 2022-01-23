Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 янв 2022|15:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |

Общество

В регионе за год выросло число особо тяжких преступлений

Печать

В 2021 году в Пензенской области зарегистрировали 13 470 преступных деяний. Это на 0,4% меньше, чем в 2020-м (13 520).

Наиболее часто в регионе совершали преступления небольшой тяжести - 7 354. Таких нарушений выявили больше, чем в 2020 году (7 241).

Тяжких преступлений зарегистрировали 3 102 (3 241 - в 2020-м), средней тяжести 2 342 (2 437), особо тяжких - 672 (601).

«Снижение числа зарегистрированных преступлений произошло в 17 районах: от 1,0% в ЗАТО Заречный (485, или -5) до 28,0% - в Никольском районе (224, или -87). Рост отмечен в 16 районах: от 1,8% в Пачелмском районе (113, или +2) до 29,3% в Малосердобинском районе (75, или +17)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На 29,8% возросло число коррупционных преступлений в области. Если в 2020 году их выявили 121, то в 2021-м - 157.

«Раскрываемость преступлений составила 61,9% (в 2020 году - 61,3 %)», - добавила Светлана Артамонова.

Ущерб от нарушений закона (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 млн 111 тыс. 815 рублей. Это на 38,4% больше, чем в минувшем году (803 тыс. 563 рубля).

63,5% расследованных преступлений совершено лицами, ранее привлекавшимися к ответственности за нарушения закона. Обстоятельство каждого третьего деяния (34,1%) - алкогольное опьянение.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте