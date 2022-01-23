В регионе за год выросло число особо тяжких преступлений

23.01.2022 | 15:12

В 2021 году в Пензенской области зарегистрировали 13 470 преступных деяний. Это на 0,4% меньше, чем в 2020-м (13 520).

Наиболее часто в регионе совершали преступления небольшой тяжести - 7 354. Таких нарушений выявили больше, чем в 2020 году (7 241).

Тяжких преступлений зарегистрировали 3 102 (3 241 - в 2020-м), средней тяжести 2 342 (2 437), особо тяжких - 672 (601).

«Снижение числа зарегистрированных преступлений произошло в 17 районах: от 1,0% в ЗАТО Заречный (485, или -5) до 28,0% - в Никольском районе (224, или -87). Рост отмечен в 16 районах: от 1,8% в Пачелмском районе (113, или +2) до 29,3% в Малосердобинском районе (75, или +17)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На 29,8% возросло число коррупционных преступлений в области. Если в 2020 году их выявили 121, то в 2021-м - 157.

«Раскрываемость преступлений составила 61,9% (в 2020 году - 61,3 %)», - добавила Светлана Артамонова.

Ущерб от нарушений закона (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 млн 111 тыс. 815 рублей. Это на 38,4% больше, чем в минувшем году (803 тыс. 563 рубля).

63,5% расследованных преступлений совершено лицами, ранее привлекавшимися к ответственности за нарушения закона. Обстоятельство каждого третьего деяния (34,1%) - алкогольное опьянение.