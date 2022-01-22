В Пензе отметили 80-летие начала контрнаступления под Москвой

22.01.2022 | 21:00

Сотрудники областной библиотеки для детей и юношества организовали в фойе Центра культуры и досуга выставку. Они продемонстрировали книги о войне, копии старых газет, различные вещи.

В учреждении культуры отметили 80-летие со дня начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Здесь же выступили пензенские артисты. В мероприятии приняли участие хореографические и вокальные коллективы, солисты. Хор «Серебряная прядь» исполнил песню Булата Окуджавы «Примета».

«Песни, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны, очень просты, легко исполнялись и давали некий заряд мудрости народу, чтобы выиграть войну. Послевоенные уже, конечно, и сложнее, и интереснее», - отметила художественный руководитель хора Светлана Щеглова.

Концерт назвали «Где ты, земляк наш, только не был» - это слова из стихотворения пензенской поэтессы Ларисы Яшиной.