Пензенской детской театральной студии исполнился год

22.01.2022 | 16:00

Детской театральной студии «На Ленинградской» исполнился год. Срок для творческого коллектива пока небольшой, но влияние на юных актеров - уже огромное.

«Нас учат мелкой моторике, хорошо говорить, делать упражнения», - пояснили юные артисты.

Пока что среди будущих знаменитостей царит шум-гам и нет никакой конкуренции. Малышей перед выступлением поддерживали старшие коллеги по творческому цеху.

«Это очень круто, такой опыт - отвечать за маленьких детей, работать с ними, помогать им», - отметила воспитанница студии Анастасия Грачева.

Для своего первого отчетного концерта театральная студия подготовила инсценировки, фрагменты занятий, этюды и готовые номера. В основе выступлений - творчество мастеров отечественной литературы.

«Своей базой мы видим все-таки произведения русских классиков, потому что в нашей стране нужно знать наших авторов и, видя фотопортреты Есенина и Булгакова, как минимум различать их», - рассказала руководитель Елена Бармыкина.

У всех актеров театральной студии «На Ленинградской» уже есть преданные поклонники - родители, бабушки и дедушки. Когда-то и они умели так же непосредственно и артистично читать стихи.