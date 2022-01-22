Общество

Пензенские пожарные применили нестандартный метод профилактики

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Снежный спецавтомобиль не выезжает по тревоге на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. У него другое предназначение - напоминать всем, кто проходит мимо, об обязательном соблюдении правил пожарной безопасности. Такой необычный формат профилактической работы запустили пензенские спасатели.

«В первый раз мы слепили такой автомобиль, сооружали всеми четырьмя караулами: кто-то снег завозил, кто-то поливал, лепили, вырезали, красили», - рассказал помощник начальника караула 2-й пожарно-спасательной части Михаил Клепинин.

В итоге за несколько дней собрали машину, которая стала объектом притяжения местных жителей. Изначально хотели сделать ЗИЛ-131, но в процессе работы планы поменялись. Выпало слишком много снега, а его хотели использовать весь, поэтому от оригинальной спецтехники этот автомобиль отличается: у него два задних моста.

Некоторые детали позаимствованы у настоящей машины: передняя решетка, пожарные рукава на крыше. Осталось только приделать боковые зеркала и собрать команду. Один претендент уже есть.

«Со стволом, в каске - все, как положено у настоящего пожарного», - показал командир отделения 1-й пожарно-спасательной части Алексей Артамошкин.

Это собирательный образ пензенского огнеборца.

«Пожарный должен быть смелым, отважным, решительным, не бояться идти в огонь и спасать людей», - отметил начальник караула 1-й пожарно-спасательной части Евгений Чусин.

Зимой снежная пожарная техника появилась не только в Пензе, но и в других городах, например в Липецке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Петух не глупый

Гость||

Буртами по бошкам заранее лупить стали?

Имя: Гость
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