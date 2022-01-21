В четырех районах области инвалидам выделят бесплатных сиделок

21.01.2022 | 16:05

С 2022 года в Пензенской области начнет действовать система по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан в программе телеканала «Россия 24».

По его словам, система направлена в первую очередь на помощь людям, нуждающимся в постороннем уходе, ее главная цель - обеспечить им комфортное пребывание в домашних условиях как можно дольше.

Программа будет реализовываться в четырех районах: Бессоновском, Мокшанском, Никольском и Шемышейском. Как пояснил Алексей Качан, выбор не случаен: эти муниципалитеты разнятся и по расстоянию от областного центра, и по площади, и по количеству требующих ухода людей. Всего в четырех районах планируется охватить более 6 000 пожилых людей и инвалидов.

«Мы уходим от принципа заявлений и переходим на выявительный принцип. Это достигается путем обхода, путем обмена информацией с министерством здравоохранения. Эта система предусматривает работу министерств труда и здравоохранения, органов социального обслуживания муниципалитетов, медико-социальной экспертизы», - объяснил министр.

По его словам, предварительная работа была проведена еще до того, как Пензенская область вошла в федеральную программу. А теперь, получив финансовую поддержку, новая система будет активно внедряться. В частности, планируется дополнительно принять на работу 150 сотрудников, которые станут сиделками и будут предоставлять услуги по уходу за людьми, неспособными обслуживать себя самостоятельно.

Для каждого клиента должен быть определен индивидуальный пакет услуг с акцентом на уход: массаж, помощь в водных процедурах и другие. Сейчас проводятся курсы обучения сиделок, на эти цели направят 85 млн рублей из федерального бюджета, а также средства из региональной казны.

«Первая группа нуждаемости по уходу будет предоставляться бесплатно в количестве от 7 до 14 часов, вторая - от 14 до 21, третья - от 21 до 28 часов в неделю. Это время сиделка будет находиться рядом с подопечным, разгружая родственников», - рассказал Алексей Качан.